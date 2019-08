Urlaub auf dem Parkplatz um die Ecke

Hans und Linie Arentsen haben es sich auf dem Parkplatz vor dem Sportzentrum in Altenberge gemütlich gemacht. Ihr Wohnmobil steht hier recht einsam: ein Baum, das Clubheim des TUS Altenberge 09 und noch ein weiterer Wohnwagen, sonst Leere. Die Arentsens haben einen Klapptisch und zwei Stühle aufgestellt und bekommen Zugang zu Wasser und Strom gegen Münzeinwurf. Mehr braucht das Ehepaar aus den Niederlanden nicht. Auf die Frage, warum sie sich gerade den Stellplatz „Großer Berg“ in Altenberge herausgesucht haben, antworten sie: "Weil es so ruhig ist.“

Seit elf Jahren kommen sie mehrmals im Jahr ins Münsterland. Wohin genau die Reise geht, wissen sie meisten vorher nicht. „Wir schauen einfach mal und suchen uns dann die besonders ruhigen Plätze aus, wo man gut entspannen kann“, erklärt Hans Arentsen.

Stellplätze immer beliebter

Die Arentsens stehen für die steigende Zahl an Touristen, die Urlaub auf abgelegenen Stellplätzen im Münsterland machen. Wie viele es genau sind, ist schwierig zu sagen, da ihre Zahl nicht erhoben wird, so Tourismusexperte Michael Kösters vom Münsterland e.V.

Aus Gesprächen mit Kommunen und Stellplatzbetreibern wisse er allerdings, dass sie seit Jahren immer beliebter werden. Rund 100 Stellplätze gibt es im Münsterland, die kostenlos benutzt werden können, darunter in Havixbeck, Greven und Lengerich.

Die steigende Beliebtheit der Stellplätze füge sich in die Entwicklung im gesamten Münsterland ein, so Kösters. So stieg die Zahl der Touristen im Münsterland laut einer Erhebung von IT.NRW in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel auf vier Millionen im Jahr 2018. Die darin inbegriffenen Camping-Touristen verdoppelten ihre Anzahl im Münsterland sogar. Auch wenn das Wachstum im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen sei (0,1 Prozent) erkenne er eine große Attraktivität des Münsterlandes für Touristen, so Michael Kösters.

90 Prozent der Touristen seien Deutsche, was den deutschlandweiten Trend belege, mehr Urlaub im eigenen Land zu machen. Doch auch unter Holländern sei das Münsterland beliebt: „vor allem durch die geographische Nähe“.

Die Nähe ist es auch, die das Ehepaar Arentsen ins Münsterland führt. „Statt 300 oder 400 Kilometer zu fahren, machen wir lieber Urlaub vor der Haustür - dann haben wir mehr davon“, erzählt Hans Arentsen.

Hauptsache lokal versorgt

Doch Camper ist nicht gleich Camper, weiß Michael Kösters. Während diejenigen auf einem normalen Campingplatz lieber innerhalb des Platzes blieben, besuchten Stellplatzliebhaber häufiger lokale Restaurants und Geschäfte. So hält es auch das Ehepaar Arentsen. Sie erkunden häufig die Gegend mit dem Rad und kaufen vor Ort ein. „Solange wir einen Lebensmittelladen mit dem Rad erreichen können, sind wir zufrieden“, meint der 72-Jährige.

Bei ihren Ausflügen ins Münsterland haben die beiden schon einige Orte entdeckt, darunter Steinfurt, Billerbeck, Coesfeld und Münster. Für das Paar geht es bald wieder in die Heimat, aber bis dahin genießen sie noch die Ruhe vor dem Sportplatz in Altenberge. Um dann demnächst wieder Urlaub zu machen im Münsterland. „Solange es die Gesundheit zulässt“ meint Linie Arentsen und lacht.