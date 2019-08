Cabrio-Bad nach Unfall wieder geöffnet

Nachdem am Sonntagnachmittag rund 1200 Gäste aus dem Cabrio-Bad evakuiert werden mussten, konnte der reguläre Badebetrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen werden. Ein Mitarbeiter hatte im Keller des Bades Reinigungsmittel verwechselt und dadurch eine chemische Reaktion ausgelöst, bei der gesundheitsschädliche Gase freigesetzt wurden (WN berichteten).

„Bei der Evakuierung handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für unsre Gäste“, betont Cabrio-Betriebsleiter Michael Siemann auf Anfrage. Nun gehe es darum, die genauen Umstände zu klären, wie es zu der Verwechslung kommen konnte. „Wir werden geeignete Vorkehrungen treffen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen kann“, versprach Siemann. Erleichtert zeigte er sich, „weil sowohl unser Evakuierungsplan als auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hervorragend geklappt hat“.

Das bestätigte am Montag auch Sendens Löschzugführer Heiko Pohlmann. „Wir haben am Sonntag zunächst einen Trupp unter Chemikalien-Schutzanzügen in den Keller des Bades geschickt, um die Flüssigkeit zu lokalisieren und die Konzentration der ausgetretenen nitrosen Gase zu messen“, so der Einsatzleiter. Anschließend sei die kontaminierte Flüssigkeit aus ihrem Tank in einen Spezialcontainer außerhalb des Gebäudes gepumpt und dort gesichert worden. „Auf welche Weise die Flüssigkeit entsorgt werden muss, wird noch geprüft“, sagt der Löschzugführer. Eine Fachfirma sei damit beauftragt worden. Unter Pohlmanns Leitung war die Feuerwehr mit 58 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort, außerdem der Rettungsdienst mit vier Helfern und der ABC-Zug des Kreises Coesfeld. Der Mitarbeiter, der mit der Reinigung befasst war, wurde am Sonntag vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.