Hierbei soll auch ein neuartiger Bodensensor zum Einsatz kommen. Dieser ist zweieinhalb Meter breit und scannt mit fünf Messungen pro Sekunde den unter ihm liegenden Boden in einer Tiefe von etwas über einem Meter. „Das System funktioniert über eine kontaktlose Magnetresonanzmessung“, erläutert Alexander Bröker von Agrartechnik Altenberge, der das Gerät jetzt in Billerbeck vorgestellt hat. „Das kann man sich so vorstellen wie ein MRT im Krankenhaus.“ Aus den vom Sensor gesammelten Daten erstellt der Computer verschiedene Karten.

Eine Entscheidungshilfe

Ermittelt werden so Daten über die Verdichtung des Bodens, den Wassergehalt und die verschiedenen Bodenzonen. „Ein Acker ist nicht wie eine Betonfläche, sondern immer unterschiedlich in seiner Beschaffenheit“, so der Fachmann. „Für einen Landwirt ist der Boden das höchste Gut. Je mehr er über seine Fläche weiß, desto besser können Entscheidungen getroffen werden.“

Dies sei wichtig, da nur so eine effiziente und umweltschonende Landwirtschaft möglich sei. „Bei der herkömmlichen Aussaat wird überall gleichmäßig gedüngt und auch die Pflanzen sind an allen Stellen gleichstark vertreten.“ Dies, so Bröker, führe dazu, dass das Bodenpotenzial nicht voll ausgeschöpft werden könne. „Bei Wassermangel klauen sich die Pflanzen an einigen Stellen zum Beispiel gegenseitig Wasser, während vielleicht im lehmigeren Boden zehn Meter weiter noch unausgeschöpftes Potenzial vorhanden ist.“

Gezielter düngen

Durch die vom Sensor erstellten Karten kann der Landwirt deutlich gezielter Düngemittel aufbringen und wirkt so einer Belastung mit zu vielen Nährstoffen entgegen. Bröker erklärt: „Wir wollen einen größtmöglichen Ertrag aus dem Boden holen, ohne ihm und der Natur dabei zu schaden.“

Landwirt Antonius Jelkmann hat den Sensor gemeinsam mit Bröker auf einem seiner Felder getestet. Das Ergebnis: Dort beginnt die Bodenverdichtung in einer Tiefe von circa 21 Zentimetern. Daraus ergibt sich für den Billerbecker, dass er beim kommenden Pflügen seines Bodens nur die oberen 20 Zentimeter umackern muss. Durch das weniger tiefe Pflügen spart er gleichzeitig Material und Ressourcen. Alexander Bröker freut das: „So werden Ökologie und Ökonomie im Ackerbau verbunden.“