Wie der Mais ins Münsterland kam

Biologen sprechen bereits von „Vermaisung der Landwirtschaft“. Das hätte sich Freiherr Ludwig (Louis) von Diepenbroick-Grüter sicher nicht träumen lassen, als er 1860 – als erster in Westfalen – diese Pflanzen gesetzt hat. Er ist der „Pionier des Maisanbaus“.

Doch wie kam der Mais überhaupt nach Westfalen? Denn die Pflanze ist hier nicht heimisch, sondern stammt ursprünglich aus Übersee und ist somit ein – wenn auch bereits betagter – „Neophyt“. Bereits auf seiner ersten Fahr nach Amerika 1492 entdeckte Christoph Kolumbus Felder mit Mais. 1525 wurde die Pflanze schon in Andalusien (Südspanien) feldmäßig angebaut und 1543 hatte sie Süddeutschland erreicht, wie ein damals gedrucktes Kräuterbuch zeigt.

Im 16. und 17. Jahrhundert fristete der Mais allerdings noch als Gartenpflanze sein Dasein – nicht als Feldfrucht. Er gedieh aber nur in klimatisch günstigen Regionen: den Rheingegenden, in Württemberg und Baden. Erst als es 1805/06 zu Kartoffelmissernten kam, versuchte man, auch außerhalb der Weinbaugebiete Mais anzubauen. Doch erst die durch die Kartoffelfäule bedingten Hungerjahre 1846/47 führten dazu, Maissorten zu züchten, die auch im mittel- und norddeutschen Klima gediehen. Obwohl sich Mais in vielfältiger Art für die Zubereitung von Brot, Suppen, Kuchen, Pudding, Brei und Kaffee-Ersatz eignete, worüber man Rezeptbücher in der Bevölkerung verbreitete, wurde er trotzdem vorwiegend als Futtermittel verwendet.

Nach Westfalen kam der Mais allerdings erst im Jahr 1860. Soweit bisher bekannt ist, wurde er damals zunächst im Tecklenburger Land angebaut, was freilich noch als Kuriosität wahrgenommen und ein wenig belächelt wurde. Der Freiherr Ludwig (Louis) von Diepenbroick-Grüter (1804–1870), der seit 1831 Landrat des Kreises Tecklenburg und zudem Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins war, pflanzte seinerzeit in seinem nach Süden gelegenen Garten auf seinem Wohnsitz Haus Marck Mais aus dem süddeutschen Baden an, der im „heißen Sommer von 1860 zur Reife gelangte.“

Begeistert von seinem landwirtschaftlichen Erfolg berichtete er umgehend dem preußischen Landesökonomiekollegium in Berlin über seine Maisernte und übersandte auch Proben. In seinem Anschreiben sprach der Landrat die Hoffnung aus, dass sich der Maisanbau nun in Westfalen einbürgern werde.

Allerdings teilten die Berliner Landesökonomen diese Euphorie nicht. Gerade hatte man dort aus Amerika eine Maisentkörnungsmaschine erhalten, mit der man aber nicht recht etwas anzufangen wusste. Kurzerhand schickte man dem Tecklenburger Landrat als Dank und Belohnung für seinen ausführlichen Bericht das neue Gerät, das zehn Zentner Mais in einer Stunde entkörnen konnte. Doch auch in Tecklenburg wurde die Maschine erst einmal eingelagert, denn die gesamte Maisernte des Freiherrn konnten dessen beiden Mägde nach dem Abendessen in kurzer Zeit mit den Händen entkörnen.

Landrat von Diepenbroick-Grüter war also im Jahr 1860, was den Tecklenburger Maisanbau anging, seiner Zeit noch ein wenig voraus. Allerdings sollte er schließlich doch Recht behalten. Zudem bleibt ihm das Verdienst, der erste gewesen zu sein, der in Westfalen und im Tecklenburger Land Mais anbaute.