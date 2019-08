Der Arzt vor Ort ist wichtig

Dortmund -

Fragt man die Menschen in Westfalen-Lippe, was ihnen mit Blick auf die Infrastruktur in ihrem Ort grundsätzlich wichtig ist, steht der Hausarzt weit vorne. Das ist eine der zentralen Aussagen einer repräsentativen Forsa-Umfrage, die die AOK Westfalen-Lippe in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse stellte der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse, Tom Ackermann, am Donnerstag in Dortmund vor.