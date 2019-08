Trächtige Hella ausgesetzt: Aus einem Fundhund wurden elf

Gronau -

Aus einem Fundhund wurden elf: Auch wenn die zehn Welpen niedlich sind – die Geschichte ihrer Mutter Hella ist es wahrlich nicht. Die Hündin wurde am 15. Juli auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 54 zwischen Gronau und Epe entdeckt. Sie war dort, mit einer blauen Leine an einen Mülleimer angebunden, von ihrem Besitzer zurückgelassen worden.