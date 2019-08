Ob die Täter Beute erhofften oder aus bloßer Zerstörungswut handelten, ist offen. Jedenfalls ist in der St.-Johannes-Kirche laut Polizeimitteilung am Freitag zwischen 12 und 17 Uhr ein Briefkasten aufgebrochen worden, dem Gläubige ihre Gebetsanliegen an die Sendener Klarissen anvertrauen. Der nun entleerte Behälter sei nicht besonders gesichert gewesen, ohne Einsatz von Werkzeug aber nicht zu „knacken“ gewesen, heißt es im Kreis der Ehrenamtlichen, die sich um das Gotteshaus kümmern.

Die Diebe müssen darauf gehofft haben, dass die Fürbitten an die Ordensschwestern teils mit Geldgaben an den Bettelorden versehen waren. Nicht auszuschließen sei auch, dass es sich bei dem Fall, der angezeigt wurde, schlicht um Vandalismus handelt, der in St. Johannes schon öfter beobachtet wurde. „Wir sehen das mit Sorge“, so Pfarrer Klemens Schneider gegenüber unserer Zeitung. Ob Diebstahl oder Vandalismus – jeder Vorfall in der Kirche werde jetzt der Polizei gemeldet, die sich auf Tätersuche begebe, lautet eine Reaktion aus den Gremien der Pfarrgemeinde.