Ein schöpferischer Querdenker

„Ich mache nie einfach irgendwas. Alles hat irgendeinen Sinn“, sagt Winfried Totzek und gibt seiner Kunst, seinen Erfindungen Titel: „Auf die Spitze getrieben“, „Kohlpinscher“, „Eulenspiegel“, „Entschleunigung“, „Ein schlauer Fuchs sägt nicht am eigenen Ast“, „Der lange steinige Weg, bis man die erste Geige spielt“, „Dank dem Zimmermann“ (Klang-Skulptur mit handgefertigten, alten Zimmermannsnägeln) . . .“ Mit Humor, Witz, Esprit und mit Hintergedanken tritt der Querdenker Totzek gegen die Kleingeister dieser Welt und das Mittelmaß an. Aus Edelstahl, Draht, Eisen entstehen Tiere, Menschen Windspiele, Objekte, Stühle. Einzig – nicht artig. Unter seinen Händen entsteht etwas Besonderes. Abstrakt und figürlich zugleich. Sehr groß bis sehr klein.

Totzek hinterfragt. Hartnäckig geht er den Dingen auf den Grund, treibt Redewendungen oftmals auf die Spitze. Das Buchstäbliche in unserer Sprache und die sich so öffnende Doppelbödigkeit hat es ihm angetan. Dabei hat sich der Arzt und Künstler die Naivität des kindlichen Fragens bewahrt: Weshalb? Wieso? Warum? Die Themenbereiche seiner Werke decken das gesamte Leben ab. Schwerpunkte: Demokratie, Religion und Partnerschaft.

Humor ist die beste Medizin

Der Künstler sucht den Dialog. Zum Beispiel in seinen „Beziehungskisten“ und „Paarbeziehungen“. Wer die Ausstellung „Papperlapapp“ in der Galerie des Heinrich Friederichs Museums in Warendorf besucht, kann einen „Partnerschaftstest“ machen und etwas über Harmonie in der Ehe erfahren. Bei den Skulpturen „Schwarz auf Weiß“, „Seitensprung“ oder „Lebenslänglich“ liefert der Psychotherapeut im Künstler therapeutische Erklärungen gleich mit.

Denn das menschliche Leben ist bekanntlich kompliziert, schwierig, schmerzhaft, manchmal unerträglich. Totzeks Rezept: Humor ist die beste Medizin, die am wenigsten kostet und am leichtesten einzunehmen ist. Für ihn ist der Humor, der sich in seinen Arbeiten widerspiegelt, die Waffe gegen das Alltägliche: Der „Paragrafen-Reiter“ oder „Eulenspiegel“ aus Holz sind nur zwei Beispiele. „Ich bin ein Querdenker“, sagt er von sich selbst. Das „schwarze Schaf“ (auch eine Skulptur) sei er selbst, und der „Außenseiter“, der sei er schon in der Schule gewesen.

Totzek erzählt kurz vom Elternhaus, seinen liebevollen strengen Eltern und wie ihm ein Lehrer beinahe den Arm gebrochen hätte, weil er nicht ordentlich an seinem Pult saß. Er erzählt von seinen Ausflügen als „studentischer Hilfsarbeiter“ bei Schreiner, Zimmermann, Drechsler, Schmied, Kesselreiniger, Bauhandwerker und Steinmetz. So habe er sich handwerkliche Fertigkeiten, Werkstoffkunde und Verarbeitungskenntnisse angeeignet. Er berichtet von seinen Workshops mit bekannten internationalen Designern und seinem Einblick hinter die sonst verschlossenen Türen von Vitra-Designmöbel. „Eine sich nie wieder ergebende Chance fürs ganze Leben.“

Ein Multifunktionssofa für alle

Der Arzt macht kein Geheimnis vom Disput mit der Ärztekammer und wie er es durchgeboxt hat, dass er neben der Orthopädie auch Psychotherapie praktizieren durfte. Dr. Winfried Totzek, geboren 1940 in Kamen, war nach eigenen Angaben jahrelang einziger niedergelassener praktizierender Psychotherapeut und Orthopäde.

„Manchmal sind Lösungen ganz einfach, man muss nur darauf kommen“, sagt der Erfinder und Visionär Totzek. Da er nie einen seinen Vorstellungen vom bequemen Sitzen entsprechenden Stuhl fand, entwarf er sein eigenes Möbel. Sein innovatives und patentiertes Multifunktionssofa „Fleeze“ aus den 1990er Jahren ist längst ein Klassiker mit Eintrag im Designlexikon. Den bestehenden Vertrag mit einer Schweizer Edelmöbelmarke kündigte er kurzerhand. Querkopf Totzek ging es gegen den Strich, dass sich nur Gutbetuchte sein Entspannungsmöbel leisten konnten. Er wollte eine Volks-Fleeze für Otto Normalverbraucher. Laut Totzek kommt seine „Fleeze“ zur Möbelmesse 2020 überarbeitet auf den Markt: „Wir stehen kurz vor dem Vertragsabschluss mit einem neuen renommierten internationalen Hersteller und Vertreiber.“

Alles eine Frage der Betrachtung

„Denkmal“ öfter wieder nach, ist die Botschaft seiner Kunst, die Spaß und Unterhaltung bietet. Und die auch ausgezeichnet wurde. Totzek gewann den vom Kreis Gütersloh bundesweit ausgeschriebenen Kunstwettbewerb „Bestandsaufnahme – der Mensch auf der Schwelle des Jahres 2000“. Seine vierteilige Edelstahl-Plastik „Rund um die Uhr“ , die „intelligent auf das Umfeld reagiert“, wurde angekauft und steht in der Wasserrinne an der Kreishaus-Rotunde. Sie thematisiert den 24-Stunden-Rhythmus des Menschen im Wechsel von Ruhe und Bewegung. Aber auch in Warendorf stehen Totzeks Arbeiten.

Anfassen der Objekte ist ausdrücklich gewünscht. Nur wer so vorgeht, entdeckt den Hintersinn von Totzeks Kunst. Und die ist humorvoll, hintersinnig und manchmal auf die Spitze getrieben. Aber niemals anklagend. Und während des Künstlers multifunktionale „rote Wildsau“ aus Draht, in die ein Mensch liegend passt, vor dem Finanzamt Warendorf auf Wunsch dessen Leiters am Tage des Haftantritts von Uli Hoeneß aufgestellt werden durfte, fanden Totzeks 20 bunte ­Vogelhäuschen nicht den Weg auf das Dach des Warendorfer Kreishauses.

Ein Schelm, der Hintersinniges dabei denkt. „Mögliche Assoziationen“, mutmaßt Totzek, der die Zusage bereits in der Tasche hatte, dann aber eine Absage bekam: „Viele bunte Vögel – oder womöglich mag auch jemand gedacht haben: Die haben alle einen Vogel . . .“ Totzek selbst hat ein Vogelhäuschen auf seinem Dach. Alles eine Frage der Betrachtung. Aber immer (hinter-)sinnig.