Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ist am Freitag ein Autofahrer aus Duisburg schwer verletzt worden. Ein Autofahrer aus Bürstadt zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 35-Jährige aus Bürstadt auf der rechten Fahrbahn der dreispurigen Autobahn in Richtung Norden unterwegs. In einem Baustellenbereich war der 43 Jahre alte Duisburger, der mit einem Renault Clio unterwegs war, auf der mittleren Fahrspur unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Überholende auf das Heck des Mercedes CLA auf. Dabei wurde der Kleinwagen hochgeschleudert und bliebt auf dem Dach auf der mittleren Fahrbahn liegen.

Zehn Kilometer Stau

Der alarmierte Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht. Dort wurde der Duisburger in einem Rettungswagen medizinisch versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Durch den Unfall staute sich der Verkehr in Richtung Norden zeitweise bis auf eine Länge von bis zu zehn Kilometern. Von der Autobahnpolizei wurden die Fahrzeuge auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den Unfallfahrzeugen entstand für rund 15.000 Euro Sachschaden.