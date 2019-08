Am frühen Donnerstagmorgen (15. August) gegen 00.27 Uhr sind auf einem Feld an der Straße Langewiese in Sassenberg mehrere Strohballen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, aber aufgrund der hohen Anzahl der Strohballen dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden an.

Eine Gefährdung für Personen oder Gebäude war nicht gegeben. Über die Warnapp Nina wurde eine Warnung wegen Geruchsbelästigung ausgegeben. Für die Dauer der Löscharbeiten bleibt die Straße Langewiese zwischen Warendorf und Sassenberg zunächst weiter komplett gesperrt.