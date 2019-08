Als „Erinnerungsgabe“ zu wertvoll

Die Gemälde von Otto Modersohn haben viele Liebhaber. Manch einem sind sie so ans Herz gewachsen, dass sie nicht darauf verzichten wollen, ein Werk des Malers, der jahrelang in Tecklenburg wirkte, im Büro hängen zu haben. Ein Blick zurück auf zwei Vorfälle in den Jahren 1974 und 1983: Damals berichtete die Heimatzeitung Folgendes:

„Die hannoverschen Stadtväter sollen wenig „Kunstverstand“ gezeigt haben. Als Stadtdirektor Hans Nehring in der Leinestadt seinen Abschied nahm, wurde ihm eine „Erinnerungsgabe“ mit auf den Weg gegeben. Fast zehn Jahre lang hing in seinem Dienstzimmer das „Rote Haus mit Ställen“, gemalt von Otto Modersohn, einem der bekanntesten Künstler des „Worpsweder Kreises“.

1953 hatte die Stadt Hannover das Bild für 240 Mark erworben. Heute (1983) schätzen Experten den Gemäldewert auf 30 000 bis 40 000 Mark.

Stadtdirektor Hans Nehring bekam das Werk zur Erinnerung an seine Tätigkeit in Hannover vom Rat geschenkt. Nun, da die Schätzungen der Experten vorliegen, wurde den Stadtvätern in der Leinestadt klar, dass ihr Abschiedsgeschenk viel zu teuer gewesen war.

Es kam zu kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. Der Streit ist inzwischen beigelegt. Stadtdirektor Hans Nehring, der sich plötzlich in den Mittelpunkt von Spekulationen gezogen sah, duldete keinen Flecken auf seiner weißen Weste. Er gab das umstrittene Bild am letzten Montag in den Besitz der Stadt zurück.

Im Jahre 1974 hatte dem Altkreis Tecklenburg ein ähnliches Schicksal gedroht. Oberkreisdirektor Werner Rinke verließ kurz vor der kommunalen Neuordnung seinen Sessel im Tecklenburger Kreishaus und wechselte über in die Vorstandsetage der RWE in Essen.

Als die Stunde des Abschieds schlug, unterbreitete der clevere Verwaltungschef Landrat Laurenz Börgel jun. aus Ibbenbüren einen Herzenswunsch. Jahrelang habe hinter seinem Sessel ein Modersohn-Bild gehangen, erklärte Rinke dem Landrat. Und dieses Gemälde möchte er als „Erinnerung“ an Tecklenburg mit nach Essen nehmen.

Dem Kreistag wäre der Rinke-Wunsch sicherlich Befehl gewesen. Doch der Tecklenburger Verwaltungschef hatte die Rechnung ohne den Ibbenbürener Ex-Stadtdirektor Dr. Hermann Gietz gemacht. Der erkannte den Wert des Bildes und soll – so wird noch heute in Tecklenburg kolportiert – einen entsprechenden Wink gegeben haben.

Redakteur Heinz Menebröcker aus Lengerich setzte sich auf die Modersohn-Spuren und konnte am 20. November 1974 der erstaunten Tecklenburger Welt die Werner-Rinke-Story zum besten geben.

Nach dem Dr.-Gietz-Tipp kehrte Einsicht bei den Tecklenburger Kreisparlamentariern ein. Einer von ihnen verlautbarte: „Wir haben nach meiner Meinung keine Veranlassung, dem freiwillig aus dem Dienst des Kreises ausgeschiedenen Oberkreisdiurektor Rinke ein solches Geschenk zu machen. Ich möchte jedenfalls durch meine Zustimmung nicht dazu beitragen, dass der Bund der Steuerzahler dem Tecklenburger Kreistag hier Vorwürfe hinsichtlich der Verschenkung von Vermögen vorwerfen kann. So etwas zu fordern, ist in meinen Augen übertrieben.“

Doch Werner Rinke ließ nicht nach. Der Modersohn sollte mit nach Essen wandern. Im November konnte Hans Jacobi, damals kommissarischer Verweser des Altkreises Tecklenburg und heute Stadtdirektor in Ibbenbüren, Heinz Menebröcker berichten, dass Rinke darauf hingewiesen habe, er habe zwei Bilder von Modersohn unter dem Gerümpel auf dem Dachboden entdeckt.

Die beiden Werke sollen erheblich beschädigt gewesen sein. Rinke will die Bilder dem verstorbenen Maler Haase zur Restaurierung übergeben haben. Nur so seien sie vor einer Vernichtung bewahrt geblieben.

Doch Bedienstete der Kreisverwaltung wussten es besser. Sie berichteten, dass bei Beginn des Umbaus der Kreisverwaltung die Bilder im früheren Landratszimmer abgenommen und wie viele andere Sachen auf den Hausboden verfrachtet wurden. Sie bezweifelten zwar nicht, dass eine Restaurierung notwendig gewesen sei, von einer Vernichtungsgefahr aber konnte überhaupt keine Rede sein, da man um den Künstler, der sie malte, und auch über die Lagerstelle Bescheid gewusst habe.

Noch heute muss Werner Rinke ohne das Modersohn-Bild in der Essener RWE-Vorstands-Etage residieren.“

Damit endet der Bericht aus dem Jahr 1983. Heute hängen die drei Modersohn-Bilder des Kreises im 2015 gegründeten Otto Modersohn-Museum Tecklenburg. Der Kreis hat es der Einrichtung für 25 Jahre als Leihgabe überlassen. 2013 gab es Bestrebungen, die Bilder „Spätsommerwolken“ und „Überschwemmung“ zu verkaufen, um mit dem Erlös von geschätzten 60 000 Euro eine Innenhof-Überdachung für das Kunsthaus Kloster Gravenhorst zu finanzieren. Der Kreistag hatte sich aber einstimmig dagegen entschieden.