21 500 Geburten ziehen auf Server um

Ein paar Zahlen verdeutlichen, um welche Datendimensionen es geht: Geburtenregister müssen 110 Jahre fortgeschrieben werden, Ehe- und Lebenspartnerregister 80 Jahre und Sterberegister 30 Jahre. Seit einer Neufassung des Personenstandsgesetzes 2009 werden diese Register in Gronau digital geführt. Die Vorteile: Für den Bürger werden Bearbeitungszeiten kürzer, weil der Zugriff auf die digitalen Register schneller ist als das Hantieren mit sperrigen Registern auf Papier. Optimierungen ergeben sich auch im – zunehmenden – internationalen Urkundenverkehr und bei der Einhaltung von EU-Vorschriften. Und: Fehlerquellen werden verringert, steigende Fallzahlen und der Prüfaufwand bei ebenfalls zunehmenden Fällen mit Auslandsbezug werden kompensiert.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung damit begonnen, die alten Register systematisch zu erfassen. Eine Aufgabe, zu der die Kommune verpflichtet ist. Begonnen wurde mit dem Geburtenregister – und hier mit dem Zeitraum 1976 bis 2008. Der Grund: „Das ist der Zeitraum, der für uns und für die Bürger am wichtigsten ist. In diesem Zeitraum fallen die meisten personenstandsrechtlichen Änderungen an, die Folgebeurkundungen oder sogenannte Hinweise in den Registern – etwa Eheschließung, Geburt eines Kindes – nach sich ziehen. Zudem wurden 1976 gesetzliche Änderungen zum Namensrecht eingeführt“, schildern Daniel Alfert, Fachdienstleiter Zentraler Bürgerservice, Ingrid Sanders, die fachliche Leiterin und Standesbeamtin Annette Hoff: „Durchschnittlich wurden zwischen 1976 und 2008 pro Jahr 650 Geburten beurkundet. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 21 500 Fällen, die digitalisiert werden müssen.“ Darin enthalten sind auch die Daten des Standesamtes Epe, das es bis Ende 2005 gab.

Wenige einfache Fälle

Was die Erfassung im Einzelfall bedeutet, zeigt Annette Hoff an einigen praktischen Beispielen, die sie mit Hilfe der Software „AutiSta“ aus dem papiergebundenen Verfahren ins Digitale überträgt: „Da gibt es einfache Fälle, bei denen nur die Daten von Mutter und Vater zu erfassen sind.“ Dann ist die Erfassung im besten Fall in wenigen Minuten abgeschlossen.“ Komplizierter wird es, wenn – und das ist nur ein Beispiel für viele oft sehr viel komplexere Vorgänge – nach einer Geburt im Geburtenregister zunächst nur die Mutter erfasst wurde, später dann der Vater – weil er etwa in der Zwischenzeit die Vaterschaft anerkannt hatte – hinzugekommen ist. Oder wenn die Eltern des Kindes möglicherweise erst nach der Geburt heiraten und sich dadurch der Familienname des Kindes ändert, oder, oder, oder...

„All diese Vorgänge müssen einzeln und in der richtigen Reihenfolge erfasst werden“, erläutert die Standesbeamtin. Erst nach der Erfassung aller Vorgänge und einer Fehlerkontrolle klickt Annette Hoff auf dem Bildschirm den Button „Signieren“, gibt an einem separaten Lesegerät auf ihrem Schreibtisch einen PIN-Code ein, mit dem sie sich als ausführende Standesbeamtin identifiziert und den Vorgang abschließen kann. Nur Standesbeamte dürfen diese Signatur vornehmen, daher scheidet auch eine Datenerfassung über Hilfskräfte aus. Bisweilen wird die Erfassung auch dadurch verzögert, dass Unterlagen fehlen oder in früheren Beurkundungen Fehler enthalten sind, die es nötig machen, einen Vorgang erneut anhand weiterer Akten zu beleuchten.

Mindestens vier Jahre Arbeit

Allein die Nacherfassung der 21 500 Geburten wird rund viereinhalb Jahre dauern. Der Rat hat für diese Aufgabe dem Standesamt jüngst ein zusätzliches Stellenkontingent (30 Wochenstunden für vier Jahre) bewilligt. Nach der Digitalisierung der Geburtenregister sollen die Ehe- und Lebenspartnerschafts-Register folgen – auch hier geht es um Tausende Daten aus den zurückliegenden Jahrzehnten. Nur auf die Erfassung der Sterberegister soll verzichtet werden, da der Nutzen für Bürger und Verwaltung außer Verhältnis zum erforderlichen Aufwand stehen würde.

Übrigens: Die erfassten Daten landen nach der Eingabe nicht auf Rechnern im Standesamt oder auf einem Server im Keller des Rathauses, sondern auf Servern des KRZN – des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein in Kamp-Lintfort. Von dort sollen sie irgendwann in der Zukunft durch jede Gemeinde in der Bundesrepublik abrufbar sein. „Aber das ist noch Zukunftsmusik“, sagen Hoff, Sanders und Alfert. Denn: Es fehlt noch eine bundesweite Schnittstelle, die diesen Zugriff ermöglichen würde. In einzelnen Bundesländern haben die Kommunen bereits heute Zugriff auf das jeweilige Landeszentralregister, allerdings: „NRW gehört noch nicht dazu“, so Annette Hoff. „Aber: Wenn es aber soweit ist, sind wir gut aufgestellt“, fügt Ingrid Sanders hinzu.