Tempo 70 war erlaubt, die Messung der Polizei zeigte einen anderen Wert: Mit 152 „Sachen“ war in der zurückliegenden Woche ein Verkehrsteilnehmer auf der L 572 (Amtsvennweg) in Gronau unterwegs. Diesem Fahrer droht jetzt – wie fünf anderen – ein Fahrverbot, teilte die Polizei mit. An 31 Messstellen führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken Geschwindigkeitskontrollen durch und stellte bei der Überprüfung von insgesamt 19 202 Fahrzeuge fest, dass neun Prozent der gemessenen Fahrzeugführer zu schnell fuhren. 1712 Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 328 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. In 1384 Fällen wurden vor Ort Verwarnungsgelder fällig bzw. Zahlscheine ausgehändigt.