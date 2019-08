Ein aufmerksamer Nachbar hat am Mittwochnachmittag einen fremden Mann festgehalten, der aus dem Haus einer älteren Frau gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei lagen die beiden Männer im Straßengraben, in dem der Nachbar den Unbekannten weiter festhielt, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung der Beamten.

Sie waren kurz nach 13 Uhr zur Knemühlenstraße gerufen worden mit Hinweis auf den geschilderten Hergang. Der vermeintliche Dieb habe immer wieder versucht, sich seinem Verfolger zu entziehen. Dabei seien beide Männer leicht verletzt worden.

Die Beamten nahmen den Unbekannten fest, wobei der Widerstand leistete. Die Polizisten blieben unverletzt. Da der Mann keine Ausweispapiere vorweisen konnte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Nach ersten dort gewonnenen Erkenntnissen dürfte es sich um einen 27-Jährigen handeln, der im Rheinland gemeldet ist.

Vor Ort berichteten der Zeuge und die ältere Frau, was geschehen war. Die Seniorin hatte gesehen, dass der Fremde aus ihrem Haus kaum, das nicht komplett verschlossen war. Der Mann wollte mit einem Fahrrad wegfahren. Die Frau alarmierte geistesgegenwärtig einen zufällig mit dem Auto vorbeifahrenden Nachbarn. Dieser nahm die Verfolgung auf und stellte den 27-Jährigen.

Was der Unbekannte in dem Haus gemacht und ob er etwas gestohlen hatte, blieb laut Polizeibericht zunächst unklar. An der Stelle, an der der Nachbar den Mann festgehalten hatte, entdeckten die Beamten einen Autoschlüssel, der aus dem Haus an der Knemühlenstraße stammte. Das Fahrrad des 27-Jährigen wurde sichergestellt um zu prüfen, ob es gestohlen wurde.