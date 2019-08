Die Sachbeschädigungen durch Stahlkugeln mit wenigen Millimetern Durchmesser gehen weiter: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden drei Schaufensterscheiben eines Geschäftes an der Wolfsberger Straße ebenfalls durch den Beschuss mit Stahlkugeln beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (5. August), 18 Uhr, und Mittwoch (7. August), 23 Uhr. „Damit liegt der neue Fall möglicherweise noch im Bereich der Tatorte vom vergangenen Montag“, so Rolf Werenbeck-Ueding auf Anfrage der WN.

Parkendes Auto beschädigt

Wie der Pressesprecher der Kreispolizei Coesfeld deutlich machte, werde derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt. „Wir haben auch im Moment keine Anhaltspunkte, dass sich die Schüsse gezielt gegen Menschenleben richten“, betonte Werenbeck-Ueding.

Wie berichtet, ereigneten sich die ersten Vorfälle am Samstag und Sonntag (3./4. August). An Mehrfamilienhäusern an der Oerstraße sowie am Boeselagerring wurden durch die Stahlkugeln Fensterscheiben beschädigt. Am Boeselagerring wurde zudem in der Nacht zum Montag (5. August) ein parkendes Auto beschädigt.

Zeugen gesucht

Gleiches gilt für einen an der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten Wagen, der zwischen Sonntag und Dienstag (6. August) beschossen wurde. Und am Montag zwischen 1 und 2 Uhr hörte ein Anwohner der Hermannstraße drei Schüsse und Einschläge in die heruntergelassene Rollade an einem Fenster seiner Wohnung.

„Wir werten derzeit sämtliche Spuren aus. Ganz wichtig sind für unsere Ermittlungen mögliche Hinweise aus der Bevölkerung“, betonte Werenbeck-Ueding.