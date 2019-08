Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort verständigen Anwohner gegen 2.50 Uhr die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute steht das dicht an einem Wohnhaus geparkte Fahrzeug lichterloh in Flammen. „Direkt als wir kamen, gab es einen lauten Knall“, berichtet ein Feuerwehrmann. Ob dieses Geräusch von einem durch die Hitze geplatzten Reifen oder einem Airbag kam, kann in der Nacht niemand sagen. Aber: Reste eines Airbags liegen wenig später im Vorgarten eines Nachbarn.

Für die ist der Schlaf um kurz nach drei Uhr vorerst zu Ende: Feuerwehrfahrzeuge und zuckende Blaulichter prägen zu dieser Zeit das Bild am Riekenhofweg. Bewohner stehen in Schlafanzug oder Bademantel an der Straße und beobachten den Löscheinsatz.

Feuer greif beinah auf Dach über

„Das war knapp. Keine fünf Minuten später und das Feuer hätte auf das Dach des Hauses übergegriffen“, macht ein weiterer Feuerwehrmann die Brisanz des Einsatzes deutlich. Mit der Wärmebildkamera kontrolliert er in diesem Moment die Verschalung an der Giebelwand des Hauses. Die Wehr entscheidet sich, das Dach und die Schalung von der Drehleiter aus auf mögliche Glutnester zu überprüfen, die sich durch starken Funkenflug während des Brandes gebildet haben könnten.

Bereits der zweite Pkw-Brand innerhalb weniger Tage

Das brennende Auto am Riekenhofweg ist bereits der zweite Pkw-Brand, zu dem die Feuerwehr innerhalb weniger Tage in der Stadt gerufen wird: Erst in der Nacht zum Dienstag wurde am Azaleenweg in Gronau ein Pkw (Mercedes A-Klasse) gegen ein Uhr durch Feuer zerstört. Auch in diesem Fall stand das Fahrzeug direkt an einem Wohnhaus. Der Sachschaden wurde bei diesem Feuer mit rund 35.000 Euro angegeben. Die Polizei stellte das Fahrzeugwrack am Azaleenweg sicher, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen ist.

Jetzt müssen die Brandermittler der Kriminalpolizei einen weiteren Fall untersuchen.