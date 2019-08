Mangelhafter Handy-Empfang: Für Notdienste nicht erreichbar

Weil sein mobiles Telefon keine Verbindung zum Handynetz herstellen kann, muss sich der Spediteur mitunter ins Auto setzen, wie er berichtet, um seinen Fahrern die nächsten Instruktionen persönlich mitzuteilen. Das nervt.

So wie Klaus Laumeyer geht es offenbar vielen Bürgern in Velpe. Die Telekom räumt auf Nachfrage Probleme ein, die in Kürze gelöst würden. Ende August, versichert Pressesprecher George MacKinney, „senden wir wieder“. Auch bei Vodafone sind die Netzstörungen bekannt. Grund sei die Abschaltung einer Mobilfunkbasisstation an der Indus-triestraße am 29. März, berichtet Sprecherin Caren Altpeter.

Bereitschaftsdienste eingeschränkt

Den Velpern ist mit der Auskunft aber noch nicht geholfen. „Wenn überhaupt, dann erscheint auf meinem Handy nur ein Hauch von einem Balken“, erläutert Klaus Laumeyer, der an der Brockbachstraße seine Spedition für Schwertransporte führt. „Ich muss nicht nur mit meinen Fahrern in Kontakt bleiben, sondern auch mit der Polizei“, erläutert der Chef von zehn Mitarbeitern, warum er angewiesen ist auf ein funktionierendes Mobilfunknetz.

Auch Astrid Stöcker muss in ihrem Beruf telefonisch erreichbar sein, und zwar auch dann, wenn sie unterwegs ist. Die Velperin ist Krankenschwester. Ihr Arbeitgeber ist die Sozialstation Ibbenbüren, für die sie eigentlich regelmäßig Bereitschaftsdienste am Wochenende und in der Nacht übernimmt. Seitdem das Netz gestört ist, teilt ihr Chef die Velperin aber nicht mehr ein für Notdienste. Zu riskant. Andernfalls würde am Ende womöglich ein Patient, der sich in einer Notfallsituation befindet, nicht versorgt werden, weil Astrid Stöckers Handy keinen Balken hat.

Die Entscheidung, sie bis auf Weiteres aus dem Notdienstplan zu streichen, bedeutet für die Krankenschwester finanzielle Einbußen, denn für die Schichten bezahlt der Arbeitgeber Zulagen. Hinzu kommt, dass nunmehr ihre Kollegen für sie einspringen müssen, wovon diese „auch nicht gerade begeistert sind“, so Astrid Stöcker.

Aufträge bleiben aus

Auch Erwin Knoll ärgert sich über das löchrige Netz. Der Unternehmer, der europaweit mit Gießmodellen und Gusserzeugnissen handelt, ist davon überzeugt, dass ihm wegen des nicht vorhandenen Empfangs Aufträge durch die Lappen gegangen sind. „Die Kunden haben zumeist nur meine Handynummer gespeichert. Sie rufen mich einmal an. Bin ich dann nicht erreichbar, fragen sie bei einem anderen Anbieter an“, sagt er. Wenn Erwin Knoll Glück hat, hat er einen Balken. Aber auch nur dann, wenn er nach draußen spurtet, sein Telefon mit ausgestrecktem Arm Richtung Himmel hält und dabei hin und her läuft, um vielleicht den richtigen Standort zu treffen.

Zu ähnlich sportlichen Manövern hat sich auch Axel Görtemöller schon in seinem Garten hinreißen lassen, wenn er nur mal eben mit dem Handy telefonieren wollte. „Seit Monaten geht quasi nichts mehr“, erzählt er. „Das ist, als ob man mitten auf dem Atalantik wäre.“

Mast wurde abgeschaltet

Laut Vodafone-Sprecherin Altpeter ist an dem Tag, an dem der 40 Meter hohe Mast im Industriegebiet abgeschaltet wurde, in unmittelbarer Nähe eine 19 Meter hohe mobile Basisstation aufgebaut worden. Seit dem 18. Juli sei Velpe neben UMTS, der dritten Generation der Mobilfunkstandards, auch mit LTE-Technologie versorgt. Mögliche Einschränkungen könnten sich aber dennoch allein daraus ergeben, dass der mobile Mast nur halb so hoch ist wie der alte und damit die Reichweite geringer ist. „Unsere Techniker sind dabei, durch Ausrichtung der Antenne eine Verbesserung möglich zu machen“, erklärt die Sprecherin.

Bis sie wieder störungsfrei mit ihren Handys telefonieren können, müssen sich die Velper aber noch in Geduld üben. Nach aktuellem Planungsstand, so die Vodafone-Sprecherin, kann es noch bis Ende des Jahres dauern, bis ein Ersatzstandort für den abgeschalteten Masten gefunden ist.