Begeisterte Festival-Besucher

Zum vierten Mal in Folge hieß es „ausverkauft“: Das Musik-Festival „Krach am Bach“ in Beelen ist und bleibt ein Publikumsmagnet.

Am Wochenende luden die Veranstalter rund um Klaus Hartmann zum 26. zu dem Open-Air-Festival ein. Mit dabei rund 20 Hard-Rock- und Metal-Bands aus dem In- und Ausland. 3000 Besucher am Freitag und noch einmal 3000 am Samstag brachten beste Laune mit zum Festival-Gelände. Viele der Musik-Fans hatten sich die Karten schon gekauft, als noch nicht einmal feststand welche Bands spielen – der gute Ruf von „Krach am Bach“ zahlt sich aus. „Die Menschen verlassen sich inzwischen darauf, dass wir wieder ein geeignetes Line-up auf die Bühne bringen“, berichtete Organisator Klaus Hartmann, der nach dem Festival total begeistert war: „In diesem Jahr war es vielleicht noch ein bisschen besser als die Jahre zuvor.“

Krach-am-Bach-Festival 1/49 Das Musik-Festival „Krach am Bach“ in Beelen ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Foto: Jonas Wiening

Die Besucher kamen voll auf ihre Kosten und auch das Wetter, bis auf einen kleinen Schauer am Freitagabend, spielte komplett mit.

Offen und entspannt

„Ich bin, glaube ich, jetzt zum zehnten Mal dabei. Die Stimmung ist einfach klasse. Man lernt immer neue Menschen kennen, alle sind sehr offen und entspannt – da ist die Musik fast nebensächlich“, berichtete Tobias Segatto, der aus Osnabrück nach Beelen gekommen war und wie die meisten Besucher auf dem Festival-Gelände campte. Dort saßen die Musikfans, viele waren von weither angereist, gemeinsam zwischen ihren Zelten, tranken Bier, unterhielten sich, spielten typische Festival-Spiele und genossen die Atmosphäre. Neben der großen Camping-Area war der Platz mit den zwei Bühnen aufgebaut. Bands wie „Psychedelic Porn Crum“, „Kadaver“ oder „EinsEins­Eins“sorgten dort tagsüber, am Abend und bis in die Nacht hinein für Stimmung unter den Fans. Die standen vor der Bühne und feierten begeistert jedes Lied ab.

„Die Bands haben wieder einmal richtig überzeugt“, freute sich Klaus Hartmann, der auch den rund 250 Helfern ein großes Dankeschön für die Unterstützung aussprechen wollte. Der Gewinn des Open-Air-Festivals wird wie in den vergangenen Jahren gespendet. „Über 30 Einrichtungen und Projekte profitieren von uns“, sagt Hartmann. Gute Musik, Partystimmung und damit noch Gutes tun – das hat bei Krach am Bach Tradition und wird wohl auch im nächsten Jahr, dann mit der 27. Auflage, fortgesetzt.