Wie umweltschädlich ist Gummigranulat?

Die Europäische Chemikalien Agentur (ECHA) arbeitet zumeist im Verborgenen. Kaum ­jemand ist sich ihrer Existenz bewusst. Unter Fußballfreunden gleichwohl dürfte ihr Name mittlerweile berüchtigt sein. Nachdem eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Aufsehen sorgte, weil sie Kunst­rasenplätze als ökologisch bedenklich einstufte, lässt die EU-Behörde die Nutzung der so liebgewonnenen synthetischen Spielfläche prüfen. Die Verunsicherung unter den Sportvereinen ist groß, mancherorts führte das zum Stopp geplanter Bauvorhaben.

ECHA stellt klar: Kein Verbot von Kunstrasenplätzen geplant

Die ECHA reagierte umgehend mit einer Stellungnahme: „Weder die ECHA noch die Europäische Kommission planen ein Verbot von Kunstrasenplätzen.“ Allerdings sei man im Rahmen der europäischen Kunststoffstrategie bemüht, den Austrag von umweltschädlichem Mikroplastik in die Umwelt zu verringern, heißt es in dem Schreiben weiter. Es gehe vielmehr um eine Beschränkung des Einsatzes von Mikroplastik-Granulat – eben jenem kleinen schwarzen Streu, das beim Bau und Betrieb von Kunstrasenplätzen als Füll­material genutzt wird.

Dringender Forschungsbedarf

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts haben im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, in der sie festgestellt haben, dass Sportplätze die drittgrößte Quelle bei der Ausbreitung von Mikroplastik in der Umwelt sind. Allein in Deutschland seien sie pro Jahr für bis zu 10 000 Tonnen Mikroplastik in der Umwelt verantwortlich. Allerdings, das räumt auch die Forschungseinrichtung ein, sei die Datenlage bislang unvollständig, vielmehr zeigten die „publizierten Werte auf, wo das Fraunhofer-Institut Bedarf für eine vertiefte Analyse sieht“. So basierten etwa die Abschätzungen für Kunstrasenplätze auf skandinavischen Studien, die anhand eines Vergleichs der Platzzahlen in diesen Ländern mit denen in Deutschland hochgerechnet wurden. Dabei habe man aufgrund der fehlenden Datenbasis die Zahl der Plätze für die Bundesrepublik konservativ auf 2500 geschätzt. Zur Bestimmung der Granulatverluste nutzte das Institut die Angaben zweier Hersteller – diese gaben an, dass jährlich zwischen 0,5 bis 1 Tonne pro Jahr und Platz nachgefüllt werden müsse.

Der Deutsche Fußballbund hat sich mittlerweile in die Diskussion eingeschaltet. Erwin Bugar, zuständiger DFB-Vizepräsident für Sportstätten und Umweltfragen, hat sich in einer öffentlichen Stellungnahme wie folgt geäußert: „Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit sehr intensiv mit dem Thema und denkbarer Auswirkungen auf die zahlreichen Vereine im Amateurfußball. Eins ist klar: Der DFB und seine Landesverbände fordern einen Bestandsschutz der in Betrieb befindlichen Kunstrasenplätze. Möglichst lange Übergangszeiten sind im Sinne Hunderttausender Amateurfußballer und -fußballerinnen unerlässlich, um den Sportbetrieb nicht zu gefährden. Gleichzeitig muss natürlich an nachhaltigen und bestmöglich umweltverträglichen Lösungen für die Zukunft gearbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Belastungswerte für die Umwelt durch Kunstrasenplätze geringer darstellen, als das an mancher Stelle derzeit spekuliert wird. Hier bedarf es aber für die Einordnung zunächst valider Zahlen.“

Granulat haftet an Hosen, Trikots und Schuhen

Tatsächlich gilt der Kunstrasen seit einigen Jahren als Pro­blemlöser: Er ist extrem belastbar, pflegeleicht und kann anders als Rasen- oder Ascheplätze ganzjährig bespielt werden. Immer mehr Vereine und Kommunen investieren, schaffen teilweise ihre Rasenplätze zugunsten der Synthetikfasern ab. Der DFB beziffert die Zahl der Plätze auf derzeit 5000 bis 6000.

Das sagt der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) Wie der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) auf Anfrage mitteilt, beobachte man die derzeitige Entwicklung mit dem nötigen Ernst aber mit dem Vertrauen darauf, dass sowohl die EU als auch die Bundesregierung sensibel mit dem Thema umgehen und das Vereinsleben schützen. Insgesamt 828 Kunstrasenplätze zählt der FLVW in seinem Hoheitsgebiet. Nicht alle davon, etwa solche mit Kork- oder Quarzsandfüllung, seien von einem möglichen Granulat-Verbot betroffen. Auch Seitens des DFB und FLVW nehme man den Umweltschutz sehr ernst – in Sachen Füllmaterial braucht es aber eine vernünftige Alternative. Man gehe davon aus, dass bestehende Plätze unter Bestandsschutz gestellt werden – bis diese ohnehin saniert werden müssen. ...

Das Problem, das die Forscher sehen, liegt weniger in den grünen Plastikhalmen, sondern vielmehr im Gummigranulat, mit dem der Rasen aufgefüllt wird. Pro Quadratmeter etwa fünf Kilogramm; bei einer Spielfläche von 7000 Quadratmetern macht das 35 Tonnen. Diese Füllung hat eine ähnliche Funktion wie Erde auf natürlichen Plätzen, sie dämpft und schützt Spieler vor Verletzungen. Allerdings haftet das Granulat nicht selten an Hosen, Trikots und Schuhen und wird auf diese Weise von den Spielern selbst vom Feld getragen, auch Auswaschung durch Regen und Abtragung durch Wind und Laubbläser spielen eine Rolle. Tatsächlich muss jährlich etwas Granulat nachgefüllt werden – viel weniger aber als oftmals angenommen: Während nach zwölf Monaten rund eine Tonne Quarzsand nachgefüllt wird, sind es lediglich etwa hundert Kilogramm Granulat.

Diskutiert wird derzeit, ob man nicht gänzlich auf die schwarzen Körnchen verzichten und auf alternative Materialien wie Kork oder Quarzsand zurückgreifen kann. Markus Blachnik vom Deutschen Marktführer Polytan klärt dazu auf: „Tatsächlich ist die Menge an zur Verfügung stehendem Kork stark begrenzt. Abgesehen davon wird das extrem teuer. Vor zehn Jahren noch lag der Preis für ein Kilogramm Kork bei rund 25 Cent – heute sind es zwischen 2,50 und drei Euro.“ Die Nachfrage sei extrem gestiegen. Aber, das räumt er ein, es gibt auch einen gegenläufigen Trend: „Die Skandinavier haben sehr früh auf Kork gesetzt. In Norwegen und in Schweden ist es mittlerweile allerdings verboten, Kork einzustreuen. Das Material hat gleich mehrere Nachteile: Er ist ohnehin schon statisch beim Einbau; aber er wird nach fünf bis sechs Jahren noch statischer. Der Kork haftet an den Fußballschuhen oder am Ball, etwa beim Kopfstoß haben sich durch den Stoß dann einzelne Partikel gelöst und sind ins Auge gekommen. Dadurch sind viele Augenverletzungen aufgetreten.

Vermeidung statt Verbot

In Schweden ist es daher nur noch erlaubt mit Schutzbrille zu spielen – in Norwegen darf gar kein Kork mehr verbaut werden.“ Er stuft die Datenbasis der Fraunhofer-Studie als „kritisch“ ein. „Man muss beachten, dass wir in Deutschland ganz anders bauen als die Skandinavier. Hier haben wir auf dem Schotter eine elastische Tragschicht mit einer Dicke von circa 30 bis 35 Millimeter. Darauf kommt der Rasen, der mit Sand verfüllt wird – je nach System bis maximal fünf Kilogramm Granulat. In Nordeuropa gibt es keine elastische Tragschicht. Er wird nur auf Schotter verlegt. Der Rasenhalm ist länger und dadurch kommen bis zu 40 Kilogramm Granulat pro Quadratmeter zum Einsatz.“ Es gebe zudem Möglichkeiten wie Roste und Drainage-Rinnen am Spielfeldrand, mit denen man das Granulat auffangen könne. Eine Nachrüstung sei in jedem Fall zu prüfen, ehe ein ganzer Platz gesperrt oder umgerüstet werden solle.

Was die grundsätzliche Eigenschaft der ­Grasfaser angeht, so sei es bei den meisten Plätzen durchaus möglich, Sand oder Kork als alternative Materialien zu verfüllen. „Wir arbeiten mit einer Maschine, die das gesamte Material aufnimmt. Das kostet zwischen 20 000 und 30 000 Euro pro Platz. Hinzu kommen die Entsorgungskosten, die je nach Kommune zwischen 75 und 195 Euro je Tonne ­liegen können.“

Bis zum 22. September läuft noch eine öffentliche Konsultation für den Beschränkungsvorschlag für Mikroplastik. Dann wird die EU-Behörde entscheiden und eine Empfehlung für die einzelnen Länder aussprechen. In jedem Fall, so schreibt die ECHA, wird über eine geeignete Übergangsfrist diskutiert werden.

Zudem prüfe man, ob technische Maßnahmen zur Vermeidung des Granulataustrags anstelle eines Verbots implementiert werden können.