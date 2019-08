Den Traumberuf gefunden

Sein Betrieb fände praktisch keine geeigneten deutschen Bewerber für den Beruf des Malers und Lackierers, berichtet Tim Ahlemann. Die ausländischen Azubis in der Firma, so ergänzt seine Frau Verena, zuständig für Personal und Organisation, seien durchweg „total engagiert und hoch motiviert“. Deshalb gebe es keine Probleme mit den anderen etwa 50 Mitarbeitern. Es gelte im gesamten Unternehmen noch immer die Devise des Seniorchefs Frank Ahlemann: „Wer sich durch gute Arbeit beweist, ist bei uns richtig.“ Die Nationalität spiele bei ihnen keine Rolle.

Natürlich gebe es durchaus Hindernisse zu überwinden, vor allem die Sprachbarriere sei in der Regel immer noch recht hoch. Tim Ahlemann erwähnt in diesem Zusammenhang die Berichtshefte, die für die Berufsschule angefertigt werden müssen. Wünschenswert aus seiner Sicht: zusätzlicher Deutschunterricht, um gezielt die sprachliche Integration zu unterstützen. Handwerklich laufe jedoch alles bestens.

Ein weiterer Punkt liegt ihm und seiner Frau am Herzen: Die Bürokratie mache es ihnen vielfach nicht leicht. „Die rechte Hand weiß oft nicht, was die linke tut.“ Das binde viel Zeit, die man lieber direkt in die Mitarbeiter investieren würde. Trotzdem geben sie mit dem Beginn des neuen Lehrjahres jetzt weiteren Schutzsuchenden eine Chance. „Vier von den fünf Neulingen im Bereich Handwerk werden zu uns geflüchtete junge Männer sein.“ Deren Motivation: Sie möchten hier lernen und arbeiten, damit sie später auf eigenen Füßen stehen können. Dabei will sie die Unternehmerfamilie nach Kräften unterstützen.

Der 25-jährige Mohammad Amiri ist dann bereits im zweiten Lehrjahr. Er floh vor vier Jahren ganz allein aus Kundus in Afghanistan, ließ seine Eltern und die vier jüngeren Geschwister zurück. Der Hinweis eines Onkels gab den Ausschlag für die Entscheidung, den Weg nach Deutschland einzuschlagen. Über die Balkan-Route, die er wie so viele andere per Bahn, Bus oder zu Fuß bewältigte, gelangte Amiri letztendlich nach Everswinkel. Auch ihm fiel sofort der andere Baustil auf – keine Flachdächer, auf denen man sich abends mit Familie und Freunden treffen konnte.

WN-Serie über erfolgreiche Integration Das Engagement der meisten Flüchtlings-Initiativen – auch der in Everswinkel und Alverskirchen – begann im Sommer 2015 direkt nach der Ankunft der geflüchteten Menschen in den Gemeinden. Man half bei vielen Aspekten des Einlebens in die fremde Umgebung. Bereits im Herbst war allen Beteiligten klar, dass die Integration wesentlich von der frühzeitigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt abhängen würde. Im Oktober starteten die Arbeitsagentur, das Jobcenter und die Gemeinde Everswinkel gemeinsam ihr im Rathaus angesiedeltes Pilotprojekt, den „Integration Point“. Die beteiligten Ämter, Behörden und Organisationen können sich so direkt austauschen und rasch aktiv werden. Ohne die Unterstützung der heimischen Wirtschaft wäre das Vorhaben jedoch nicht möglich gewesen. „Türöffner“ zu potenziellen Arbeitgebern sind seither die bestens vernetzten Friedhelm Hempelmann und Jürgen Wonning. Sie sind im „Integration Point“ ehrenamtlich beratend und vermittelnd tätig. In dieser WN-Serie sollen einige Beispiele für erfolgreiche Integrationsarbeit vorgestellt werden. -sme- ...

Da er nach zwölf Jahren Schule und dem bestandenen Abitur nicht studieren wollte, hatte er in seiner Heimat Gelegenheitsarbeiten bei einem Bekannten angenommen und kam so in Kontakt mit dem Malerberuf. „Ich bin eher der praktische Typ, ich will mit meinen Händen arbeiten.“ Dennoch mussten zunächst Sprachkurse besucht werden. In diesem Zusammenhang lernte er Maria Mettelem kennen, die sich in der Flüchtlings-Initiative Everswinkel-Alverskirchen sehr erfolgreich um diesen Bereich kümmert. Gemeinsam erstellten sie ein Bewerbungsschreiben. Schon die zweite Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Maler und Lackierer führte zur Einladung zu einem Praktikum beim Malerbetrieb Ahlemann. Nach einer Woche hatte er den Ausbildungsvertrag in der Tasche. Heute spricht er von einem Glücksfall: „Ich fühle mich hier in mehrfacher Hinsicht an der richtigen Stelle. Alle sind sehr nett zu mir, und ich habe meinen Traumberuf gefunden.“

Die Aussichten, nach der Lehre im selben Betrieb weiter beschäftigt zu werden, sind gut. Früher sei es üblich gewesen, dass Gesellen nach der Prüfung die Stellen wechselten, um Erfahrungen in anderen Betrieben oder Bereichen zu sammeln, sagt Tim Ahlemann. Seit etwa fünf Jahren habe sich die Situation grundlegend geändert. Heute tue man als Unternehmer gut daran, alle Auszubildenden zu übernehmen. Beste Chancen also für Mohammad Amiri, nach den drei Jahren eine sichere Stelle angeboten zu bekommen und seine Zukunftspläne umzusetzen. Dabei steht eine eigene Wohnung ganz oben auf der Liste, Führerschein und Auto sollen folgen. Und – ganz wichtig – eine Familie möchte er gründen.