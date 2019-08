Zuschüsse für Trinkwasser gibt es aus dem Kanal

Rund 120 Liter Wasser verbraucht der Durchschnitts-Westfale am Tag. Zum Waschen und Duschen, fürs Geschirrspülen und Toilette-Abziehen. Ein, zwei Liter trinken wir wohl auch. 120 Liter pro Mensch und Tag: Das läppert sich. Münster braucht im Jahr rund 18 Millionen Kubikmeter Wasser. Wer sich’s vorstellen möchte: Das ist ein Becken von drei Kilometern Länge, drei Kilometern Breite, zwei Meter hoch gefüllt. Unvorstellbare Dimensionen – nur für die Stadt Münster. Das ganze Münsterland dürfte dann einen Wasserverbrauch von knapp 100 Millionen Kubikmetern haben. Jede Menge Wasser.

Jede Menge Arbeit. Für Wilhelm Brickwedde zum Beispiel. Der 38-jährige Umwelttechnik-Ingenieur ist verantwortlich für die Produktqualität bei den münsterischen Wasserwerken. Einer von 30, die in Münster für das wichtige Lebensmittel sorgen, einer von ein paar Hundert im Münsterland. Sie alle werden gerade bedrängt. Vom heißen, viel zu trockenen Sommer auf der einen Seite. Und von erhitzten, durstigen, abkühlungsbedürftigen Menschen auf der anderen Seite. Der Wasserbedarf steigt, das Angebot wird knapper – rauschen wir in ein großes Dilemma?

250.000 Jahre Erdgeschichte

Wilhelm Brickwedde bleibt auch im Rekordsommer ziemlich gelassen. „Nein, wir müssen keine Angst haben, dass das Wasser knapp wird“, sagt er ziemlich lakonisch. Und erklärt dann mal ein lockeres Stündchen lang, weshalb er sich keine großen Gedanken über unsere Versorgung macht. Ein Spaziergang durchs Münsterland – und durch mindestens 250.000 Jahre Erdgeschichte.

So lange ist es her, dass die Saaleeiszeit die Münsterländer Kiessandrinne zusammenschob. Die Rinne und der dazugehörige Wall ziehen sich von den Beckumer Bergen im Südosten bis nach Bad Bentheim im Nordwesten durchs Münsterland. Sendenhorst, Münster, Greven, Wettringen liegen auf dem Zug. Bis zu einem Kilometer breit ist der Wallrücken, bis über 40 Meter tief die Rinne. „Das ist ein riesiger Grundwasserfluss“, sagt Wilhelm Brickwedde. Und an dem bedienen sich die Münsteraner wie ihre Nachbarn im Münsterland seit weit über 100 Jahren. 1906 wurde beispielsweise das Wasserwerk im Naherholungsgebiet Hohe Ward zwischen dem münsterischen Stadtteil Hiltrup und Albersloh in Betrieb genommen.

Es funktioniert noch heute. Aber nicht mehr ganz so selbstverständlich wie vor 113 Jahren. Schon in den 1920er Jahren hatten die Münsteraner den Grundwasserspiegel gründlich gesenkt. Seitdem helfen sich Wasserwerker hier und anderswo mit dem, was sie „Grundwasseranreicherung“ nennen.

Aktivkohle säubert das Kanalwasser

In der Hohen Ward pumpen sie seitdem Wasser aus dem dreieinhalb Kilometer entfernten Dortmund-Ems-Kanal und lassen es im Wald versickern, um es später – auf weitgehend natürlichem Weg gereinigt – wieder nach oben zu pumpen.

Heute wird das, ohnehin sehr saubere, Kanalwasser erst über Aktivkohle gefiltert und versickert dann in 23 eigens angelegten Becken. Derweil wird der Kanal mit Wasser aus der Lippe wieder nachgefüllt. Mit Lichtloten, die aufleuchten, wenn ihr Fühler den Wasserspiegel erreicht, und mit Brunnenpfeifen, deren ausgetüftelte Technik in derselben Situation Flötentöne von sich gibt, überzeugen sich die Techniker, dass genug Wasser unten ankommt. Das Wasser lässt sich übrigens Zeit – 50 Tage für den kurzen Weg zu den Brunnen. Schneller als mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei Metern pro Tag fließt es nicht.

„Aber das reicht“, sagt Brickwedde sehr überzeugt, „auch in sehr heißen und trockenen Sommern.“ Zumal das denkmalgeschützte Wasserwerk mit seinem Jugendstil-Gemäuer nicht die einzige Trinkwasserquelle für Münster ist. Die Stadt unterhält drei weitere Wasserwerke. Und kauft noch ein paar Millionen Kubikmeter Wasser bei Gelsenwasser ein. Dieses Unternehmen unterhält eigene Anlagen beispielsweise an den Stauseen in Haltern und versorgt ohnehin schon große Teile des Ruhrgebiets und das halbe Münsterland.

„Wasserversorgung“, sagt Ingenieur Brickwedde, „ist eine lokale Aufgabe.“ Was aber nicht ohne Einschränkungen gilt. Wer keine eigenen Quellen hat, muss sich das kostbare Nass für die eigenen Bürger und die Betriebe in der Gemeinde eben gemeinsam mit anderen beschaffen. Engpässe werden natürlich auch im Verbund überwunden.

Das Frischwassernetz ist zwar nicht so engmaschig geknüpft wie das Stromnetz, funktioniert aber sehr ähnlich. Es gibt Übergabepunkte für den Regelbetrieb – in Münster-Albachten etwa sind das Gelsenwassernetz und das Stadtwerkenetz miteinander verbunden. Aber es gibt auch den einen oder anderen Bypass, der im Notfall ganz schnell geöffnet werden kann.

Trinkwasser kostet 0,167 Cent pro Liter

Viel Aufwand für das wohl wichtigste Lebensmittel neben unserer Atemluft. Aber der lohnt sich und ist nicht mal übertrieben. „So viel Qualität für einen so bescheidenen Preis gibt es nicht noch mal“, sagt Brickwedde. Mit derlei Aussagen stößt er selten auf Widerspruch. 1,67 Euro kostet der Kubikmeter Trinkwasser in NRW im Durchschnitt – 0,167 Cent pro Liter. Und die Qualität wird den Wasserwerkern landauf, landab immer wieder bestätigt. Etwa von der Stiftung Warentest, die dem deutschen Leitungswasser bescheinigt, gleichauf zu liegen mit Mineralwässern. In Sachen erwünschte Mineralstoffe ist mancher Kraneberger besser als ein nobel etikettiertes Mineralwasser.

Der Kunde honoriert die Bemühungen – auch durch sorgsamen Umgang mit dem lebensnotwendigen Wasser. Der Durchschnittsverbrauch sinkt. Selbst an den heißesten Tagen sind die Ausschläge im Verbrauch nicht mehr so groß wie früher. „Es muss nicht jeder Quadratmeter Rasen gesprengt werden“, sagt Brickwedde, „dann reicht‘s auf alle Fälle für die Blumen und das Planschbecken.“