In den Steinfurter Freibädern werden Ausschreitungen im Keim erstickt

Das Rheinbad in Düsseldorf machte zuletzt Schlagzeilen, weil es dreimal nach Polizeieinsätzen gegen Jugendliche geräumt werden musste. In einigen Freibädern seien bereits Sicherheitsdienste angeheuert worden, um für Frieden unter den Badegästen zu sorgen. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister meinte vor einigen Tagen gar: „Freibäder sind heute Orte des Schreckens.“

Die beiden Steinfurter Bädern sind zum Glück noch das, was sie laut Schwimmmeister-Präsident sein sollen: Orte der Kommunikation und der Erholung. „Zum Glück eskaliert das bei uns nicht in dieser Form“, sagt Rolf Echelmeyer, der als Geschäftsführer der StEIn-GmbH auch Chef der beiden Steinfurter Freibäder ist.

Das mag zum einen an der ländlichen Lage liegen, ein wichtiger Grund ist aber auch eine gute Vorbereitung. „Wir haben ganz klar die Devise ausgegeben: Wer gegen unser Hausrecht verstößt, wird hart angefasst.“

Dabei würden die Mitarbeiter in den Bädern von der Polizei unterstützt – ein Ergebnis der Besprechungen im Vorfeld der Saison mit Ordnungsamt und -hütern. Normalerweise sei nämlich zunächst das Ordnungsamt für die Durchsetzung des Hausrechts zuständig – in Steinfurt kommt direkt die Polizei. „Das spricht sich rum“, ist Echelmeyer überzeugt, dass diese Maßnahme Wirkung zeigt. „Natürlich erhitzen sich bei 40 Grad schon mal die Gemüter“, weiß er aus Erfahrung – meist ließen sich die aber auch schnell wieder abkühlen. Ein paar Hausverbote habe er aber bereits aussprechen müssen, und die seien nicht an Nationalitäten festzumachen: „Das betrifft einen Jens genauso wie einen Ahmad.“

Gleichzeitig mahnt er aber auch, nicht alles zu eng zu sehen. „Wenn wir jeden rauswerfen würden, der mal auf der Liegewiese über Decken oder vom Rand ins Becken springt, wäre das doch übertrieben“, sagt Echelmeyer – und gibt den Tipp, doch mal in der Erinnerung an die eigene Jugend zu kramen.

Absolutes No Go sind für ihn Jugendliche, die in Gruppen den starken Mann markieren. Da sei ein Hausverbot gegen den Anstifter aber meist ein gutes Mittel. „Wenn eine auffällige Gruppe ihrer Anführer beraubt ist, sind die anderen plötzlich ganz brav.“

Unterm Strich hat er für alle Badegäste im Kombibad und im BagnoMare eine ganz einfache Vorgabe: „Wer den Anweisungen unserer Mitarbeiter folgt, kommt gut klar.“ Dann wird auch mal der eigentlich verbotene Sprung vom Beckenrand verziehen...