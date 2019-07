Leserreaktionen zur "Hochzeit à la Hollywood"

Die einen sagen, es wäre den romantischen, amerikanischen Hollywoodfilmen geschuldet, dass sich immer mehr Paare für ein getrenntes Einlaufen bei der Hochzeit entscheiden. Es entspräche nicht der jahrelang erkämpften Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, sondern würde die Frau in ein Licht rücken, in dem sie als Besitztum dasteht.

Andere Stimmen erheben sich und werben für die freie Bestimmung des Brautpaars, denn diese könne von weitaus mehr Beweggründen geleitet werden, als die romantische Vorstellung allein. Geistliche sollten die Trauung ausschließlich nach Wünschen des Brautpaars ausrichten und sich selbst zurückhalten, heißt es da beispielsweise.

Im WN-Postfach sind diesbezüglich viele Kommentare gelandet. Die Meinungen klaffen weit auseinander. Um den Überblick zu behalten, sind hier alle eingegangenen Äußerungen zusammengefasst:

Sinnentleertes Ritual

"(...) Der Pfarrer [ist] voll zu unterstützen, der es ablehnt, dass eine Braut von ihrem Vater in die Kirche hineingeführt und an den Bräutigam übergeben wird. Der Pfarrer hat den Grund seiner Haltung erläutert und nimmt damit die tiefere Bedeutung eines Ritus ernst und opfert ihn nicht auf dem Altar eines amerikanischen Hollywoodtraums.

Solange die Riten und liturgischen Elemente der Kirche eine tiefere Bedeutung haben, sollte man an ihnen festhalten und sie nicht nach dem Gutdünken der Gläubigen abändern, und vor allem nicht in eine Richtung, die, wie in diesem Fall, dem modernen Eheverständnis völlig entgegensteht. Gesetzt den Fall, man habe (...) als Befürworter der „amerikanischen Eröffnung“ diese antiquierte Deutung des Eheverständnisses gar nicht beabsichtigt, fordert man also geradezu ein sinnentleertes Ritual. (...)"

Dr. Annegret Pago, Coesfeld

Welche Frau will das?

"Was bringt die Leute denn so auf, wenn ein Pfarrer die Trauzeremonie mitbestimmt? Schließlich haben sie sich ja an diesen gewandt in ihrem Wunsch nach kirchlicher Trauung. Warum, wenn sie den Ablauf je nach Geschmack selbst bestimmen wollen?

Riten, deren Sinn nicht mehr erkennbar ist, die allenfalls vollzogen werden, um dem Ganzen einen feierlichen Ausdruck zu geben, verkommen zum inhaltsleeren Ritualismus, der niemandem dient und der keinerlei Wert mehr transportiert. In diesem Fall vermittelt er sogar noch ein sehr fragwürdiges Frauenbild.

Welche Frau möchte denn heute aus der Obhut ihres Vaters dem Bräutigam übergeben werden? Nichts an­deres drückt der hier in Rede stehende „amerikanische Eröffnungsbrauch“ der Traufeier aus. Dem kann man wohl nur zustimmen, wenn man dieses alles nicht so ernst nimmt, mehr als Spielerei mit Event-Charakter be­trachtet, nicht wahr?

Dass Kirchen als – zumindest potenzielle – Sinnin­stanzen sich dagegen wehren, ist ihr gutes Recht!"

Mechthild Mönster, Steinfurt

Und die Söhne?

"Der eigentliche Grund einer Trauung (das Eheversprechen vor Gott) scheint mir immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Den meisten Brautleuten scheint es nur um eine beeindruckende Feier zu gehen. Paare leben schon vor der Hochzeit zusammen, Frau und Mann sind (hoffentlich) gleichberechtigt. Wie kann sich da die Frau vom Vater an den Bräutigam übergeben lassen? Und wenn es so schön ist, der Tochter mit diesem Ritus einen Segen zu geben – warum bekommen die Söhne keinen Segen von ihren Müttern? Ist der nichts wert, können nur Väter segnen? Oder brauchen Söhne keinen Segen, weil sie Männer sind?

Bei dem Ritus der katholischen Kirche, dass der Pfarrer die Brautleute im Turm der Kirche begrüßt und dann mit der ganzen Familie und den Gästen gemeinsam zum Altar geht, kommt die Bedeutung der Gemeinschaft, in die das Brautpaar eingebettet ist, zum Ausdruck. Das finde ich wichtiger als das Bestaunen des Brautkleides während des Gangs von Braut und Vater zum Altar an den Gästen vorbei."

Doris Niehaus-König, Ibbenbüren

Zu enger Rahmen

"„Alles ermöglichen“ kann Willkür bedeuten.

Grundsätzlich sollten die Kirchen jedoch mehr Freude und Entgegenkommen zeigen, wenn sich ein Paar zu einer kirchlichen Trauung entschließt. Es sollte den Trauenden (Priester oder Pfarrer) offenstehen, im Rahmen ihrer Kirche Wünsche des Brautpaares zu ermöglichen. (...) Ein katholisches Brautpaar spendet sich das Sakrament der Ehe selbst vor der Kirche, vertreten durch einen Priester. Dieser Hergang ist festgelegt und erlaubt wenig Abweichungen. Meiner Meinung nach sollte die katholische Kirche diesen engen Rahmen verlassen, um dem Brautpaar gerechter zu werden.

Denn das Brautpaar spendet sich die Ehe und dem Priester als Zeuge steht es gut an, sich zurückzunehmen und hinzuhören, wie das Brautpaar sich die Trauung vorstellt. Sein Verhalten sollte von der Freude bestimmt sein, dass sich ein Paar „traut“, kirchlich zu heiraten und von der Liebe, dass dieses Paar sich im Rahmen der Liturgie wohlfühlt. Also keine starren Regelungen, offen sein für Vorschläge, die man diskutiert und gemeinsam löst. Dabei werden automatisch Grenzen sichtbar.

So spielt zum Beispiel der Wunsch, dass und wo ein Vater seine Tochter dem Bräutigam übergibt, keine Rolle mehr.

In der heutigen Zeit stellt das nicht ein „veraltetes Ehebild“ dar, sondern spricht von der Liebe zwischen Vater und Tochter und ist ein Moment, in dem ein Vater seinem Schwiegersohn die Tochter in Verantwortung übergibt."

Dr. Jörg Stangier, Rheine

Gleichberechtigt

"Glaubt der Priester wirklich, dass er der Braut die Augen öffnen muss? Hat er noch nicht mitbekommen, dass die Frauen schon lange gleichberechtigt und emanzipiert sind? Ich empfinde das Ritual als liebevolle Geste eines Vaters zu seiner Tochter und Ausdruck des Vertrauens der Tochter ihrem Vater gegenüber.

Wie wohltuend wäre es, wenn der Priester auf die Wünsche der Menschen eingehen würde und Respekt vor ihrer Entscheidung hätte. Ich wünschte mir, dass die Priester zum Wesentlichen kämen, und endlich von Geboten und Verboten Abstand nehmen würden. Die Aufgabe des Priesters ist es doch, den Einzelnen auf seinem persönlichen Weg zu Gott begleiten und zu unterstützen.

Wenn dem Priester die Emanzipation der Frauen am Herzen liegen würde, sollte er sich für die Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche einsetzen und ihnen das Priesteramt ermöglichen."

Gerda Ostermann, Ramsdorf

Ein guter Brauch

"Für mich als 86 Jahre altem Katholiken (Religionslehrer i. R.) ist der blinde Eifer des jungen Geistlichen in Ostbevern völlig unverständlich in einer Zeit, in der die Männer der Kirche ganz andere Sorgen haben sollten. Er gibt vor, die Rolle der Frau in seiner Kirche hervorheben zu wollen. Da gibt es andere und notwendigere Stellen, wo doch der gesamte Klerus sich seit Jahrhunderten gegen den Wert der Frauen in der Kirche stellt, denen mit fehlerhaften exegetischen Begründungen nicht einmal ein Diakonat zugebilligt wird.

Der Brauch, dass der Brautvater seine Tochter dem Bräutigam vor dem Traualtar übergibt, ist zwar besonders in südeuropäischen und angloamerikanischen Ländern verbreitet. Doch dieser Brauch geht in unserem Lande bereits auf germanische Stämme zurück. Dadurch wurde symbolisiert, dass der Schutz der Braut nun vom Vater auf den Schwiegersohn übergeht. Das ist ein guter Brauch, selbst wenn er von Heiden überliefert ist!

Dem jungen Pfarrer in Ostbevern rate ich dringend Mäßigung in Brauchtumsfragen an, wo doch überall die Kirche nicht gerade über Zulauf von Gläubigen begeistert sein dürfte."

Dieter Harhues, Münster

Ein Impuls

"Na, nun hat die Kirche vorgedacht, und das darf sie auch nicht? Das Sakrament der Ehe oder die Eheschließung erfolgt meiner Meinung zu dem Zeitpunkt, wenn die Eheleute sich ­einig sind, das gemeinsame Leben ernsthaft in Angriff zu nehmen. Und das öffentliche Bekenntnis in der Kirche oder woanders sollte von gegenseitigem Respekt und Vertrauen zeugen. Das bedeutet für mich, dass die Verantwortung und Darstellung bei Braut und Bräutigam liegt. Sie wählen das Standesamt, die Kirche oder freie Institutionen und übernehmen deren Vorgaben. Und wenn der „Papa“ die Braut zum Altar führt, ist das schon komisch, die Braut ist ja mündig und erwachsen. Wo bleiben dann die gleichberechtigte Mutter, die Eltern des Bräutigams? Sie verschwinden dann im Nichts, stehen dumm rum. Ich glaube, dass wenigen Frauen bewusst ist, was sie da machen, sich vom „Papa“ „übergeben“ zu lassen! Umdenken geht doch auch, und manchmal gibt die Kirche auch einen Impuls dazu, dafür ist sie ja auch da: zum Widerspruch und zur Aufklärung. (...)."

Hedwig Stüer, Lüdinghausen

Der Kragen geplatzt

"Ich wohne in Ostbevern. Als ich davon erfahren ­habe, ist mir bald der ­Kragen geplatzt. Was will der Priester (der ja ganz neu bei uns ist) noch alles verändern? (...) Und nun zu dieser Geschichte. Die Kirche sollte doch dankbar sein, dass noch Leute in die Kirche gehen. Trauungen, Taufen und auch Beerdigungen wird es, wenn die Kirchen mehr Vorschriften machen, immer weniger geben. Und jetzt kommt da ein neuer Priester und will uns auch noch Vorschriften ­machen, wie wir unsere Trauungen zu machen haben. So mancher Vater oder manche Mutter ist stolz, die Tochter überreichen zu dürfen, und für sie hat es auch eine Bedeutung. Es sollte den Brautpaaren selbst überlassen werden, wie sie ihre Trauung haben möchten. (...)"

Monika Flottmann, Ostbevern

Kein Dienstleister

"Wie man’s macht, ist’s verkehrt. Kirche muss heute mehr denn je Stellung für eine starke Frauenrolle beziehen Offen gestanden kann ich andere Leserbriefe zwar nachvollziehen, wenn die Erfüllung eines gerechtfertigten und theologisch fundierten Wunsches gefordert ist, der der Pfarrer bekanntermaßen gern nachkommt. Was mich aber absolut ratlos macht, ist die Forderung nach profaner Präsentation der Braut und der Vorwurf, Priester könnten durch den Zölibat diese Wünsche nicht nachvollziehen. Dies wird obendrein noch durch Kritik an einer unflexiblen, unmündigen Kirche begründet. Wer so denkt, der hat den Sinn des Ehesakramentes nicht verstanden. Natürlich sind die Wünsche des Paares maßgeblich, dennoch sind ihnen durch die Bedeutung des Sakramentes gewisse Grenzen gesetzt. Aus dem Artikel geht klar hervor, dass der Pfarrer sich lediglich gegen ungerechtfertigte Wünsche wehrt. Er äußert nur fundierte theologische Ablehnung gegen den ungerechtfertigten Wunsch der Selbstdarstellung. Kirche ist nie nur Dienstleister. Wer also unreflektiert eine glamouröse Feier verlangt, braucht sich über Gegenwind nicht wundern. (...)"

Jannik Winkelmann, Steinfurt

Alte Zöpfe

"(...) Die Kirche muss sich von alten Zöpfen trennen. Ist es Imponiergehabe oder Profilneurose, was den Pastor da geleitet hat. Ich finde, dass die Kirche in heutigen Zeiten andere Probleme hat, als sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Bei der Entfremdung der Menschen zur Kirche sollte man es begrüßen, wenn sich ein Paar das Sakrament der Ehe noch kirchlich spenden lässt. (...)"

Willi Thiemann, Münster

Weglaufen

"Die Sorgen möchte ich haben! Kann nur wünschen, dass dem Schäfer (Pfarrer) nicht nur wenige, sondern alle Schäfchen weglaufen und sich eine andere Weide suchen."

Ludger Keuter, Rheine