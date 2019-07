Die Innenstadt war am Montag zum Teil stundenlang ohne Strom. Um 16.13 Uhr gingen die Lichter aus, Computer, Kassensysteme und Co. verabschiedeten sich. Wie Ruth Brand, Pressesprecherin des Energieversorgers Westnetz, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei vermutlich ein Defekt in einer 10-KV-Leitung, der wiederum eine zweite Leitung in Mitleidenschaft gezogen habe, Ursache für den Ausfall gewesen. Gegen 17 Uhr hatten zumindest Teile der Innenstadt wieder Strom – allerdings nur vorübergehend. Denn beim Wiedereinschalten durch die Westnetz-Techniker gab es erneut Probleme, der Strom fiel wieder aus.

Daraufhin begann das Team des Energieversorgers an der Borg mit Ausschachtarbeiten, um ein Stück der defekten Leitung zu ersetzen. Bis Redaktionsschluss am späteren Abend waren noch immer Teile der Innenstadt ohne Strom. Das St.-Marien-Hospital wurde über sein Notstromaggregat versorgt.

„ Der Brandmelder hat wegen der Störung ausgelöst. Der Brandmelder hat wegen der Störung ausgelöst. “ Klaus Hesselmann

Im Krankenhaus sorgte der Stromausfall am Nachmittag für einen kurzen Feuerwehreinsatz. „Der Brandmelder hat wegen der Störung ausgelöst“, sagte der stellvertretende Wehrführer Klaus Hesselmann. Beide Löschzüge rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen aus, konnten aber schnell Entwarnung geben. Wenig später musste die Wehr wegen eines steckengebliebenen Aufzugs in einem Haus am Ostwall erneut ran.