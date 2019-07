Ein stadtbekannter Telgter, der bereits seit längerer Zeit immer wieder strafrechtlich auffällt, hat am Montag erneut mehrfach die Polizei beschäftigt. In Warendorf bedrohte er am frühen Morgen einen 36-jährigen Telgter und forderte von ihm die Herausgabe seines Rucksacks.

Flucht mit dem Rad

Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad. Bereits rund 40 Minuten später die nächste Tat in Telgte in der Nähe des Rochus-Hospitals. Dort bedrohte er – sehr aggressiv, so die Beamten – einen 24-jährigen Telgter, der mit ihm aus einem Linienbus ausgestiegen war und forderte von ihm die Herausgabe seines Rucksacks. Dieser wurde ihm ausgehändigt.

Wenig später kam es dann zu einer Ausein­andersetzung mit Kräften des städtischen Ordnungsamtes, die dem Mann bereits vor gut einer Woche für eine städtische Notunterkunft ein Hausverbot erteilt hatten. Auch hierbei sei der Mann sehr aggressiv gewesen. Als er danach in der Telgter Innenstadt in einem Geschäft negativ auffiel, erteilten ihm Polizeibeamte einen Platzverweis.