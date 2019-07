Ein mit drei Menschen besetztes Flugzeug ist am Freitagnachmittag am Flughafen Münster-Osnabrück nahe Greven abgestürzt. Die drei Insassen wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht, teilte die Polizei mit.

Das kleinmotorige Flugzeug sei in ein Maisfeld gestürzt, das an den Flughafen angrenzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Auch zu den drei Schwerverletzten gab es keine näheren Angaben. Die Feuerwehr bewässerte das Maisfeld, um nach dem Absturz einen Brand zu verhindern.