. . . ist die Sau schon mal leer

„Die Sau ist leer!“ – Halt, Stopp, Sie brauchen nicht aufhören zu lesen! Es geht hier nicht um irgendwelche Schimpfworte oder Beleidigungen. Wenn Dominik Schering diese Aussage trifft, dann musste er bei der Trächtigkeitskontrolle im Schweinestall von Thomas Wessendorf leider feststellen, dass die Besamung bei dem Tier fehlgeschlagen ist. Es handelt sich hier also um fachliche Konversation. Nicht um Pöbelei.

Alle drei Wochen rückt der 25-Jährige vom Erzeugerring Münsterland mit dem Ultraschallgerät im Gepäck an, um bei dem Borstenvieh auf dem Hof in der Weiner die notwendigen Untersuchungen vorzunehmen. Thomas Wessendorf (27) und Vater Theo (58) halten dort rund 270 Sauen und betreuen im Schnitt zwischen 1100 und 1200 Ferkel in der Aufzucht.

Nun widmet sich in der heutigen modernen Landwirtschaft nicht mehr der Eber höchstselbst den weiblichen Gefährtinnen. Im Gegenteil: Für einen Schweinemann ist in der Regel kein Platz im Stall. Besamt wird daher auf künstlichem Weg, sobald die Sauen anfangen zu „rauschen“. Etwa 21 Tage später kann Dominik Schering mit seinem Ultraschallgerät die Früchte bereits erkennen.

Dass sich die Wessendorfs nicht selber ein Ultraschallgerät anschaffen, hat zwei Gründe: „Zum einen ist es nicht gerade preiswert und rechnet sich für ein Unternehmen in der Größe, wie wir es betreiben, nicht. Und zum anderen haben wir durch Dominik auch eine Beratung inklusive. Es ist immer besser, bei manchen Dingen mehrere Meinungen zu hören“, wissen Junior wie Senior diese Unterstützung zu schätzen.

Die Untersuchung pro Tier dauert nur wenige Sekunden. Die Bilder auf dem kleinen Monitor sind für Laien ähnlich verwirrend wie die bei menschlichen Embryos. Man erkennt nur dunkle Punkte und Schatten.

Ist bei den Sauen die Trächtigkeit festgestellt worden, werden sie anschließend umgestallt. Für jedes Tier gibt es eine eigene Kartei, jeder Schritt, jeder Hand- und Eingriff wird genauestens dokumentiert. „Bei einer leeren Sau kann man eine zweite Besamung durchführen. Bleibt sie erneut leer, könnte es am Alter liegen“, erläutert Thomas Wessendorf. Dann gibt es meistens keinen anderen Ausweg, als das Tier zum Schlachter zu bringen. „Die Wirtschaftlichkeit ist nicht mehr gegeben“, sagt der junge Landwirt. Auf seinem Hof allerdings liege die Quote, dass eine Besamung anschlägt, recht hoch: „Nur fünf von 100 Sauen sind im Durchschnitt leer“, erläutert Wessendorf.

Die trächtigen Sauen werden nach dem Scannen vom Junior umgestallt, es geht für sie „ein Örtchen weiter“, ab in die Gruppe. Gemeinsam verbringen die Sauen dort die Zeit der Trächtigkeit vom 21. bis zum 108. Tag, also bis zu einer Woche vor dem Abferkeln.

Der Stall bei Wessendorfs ist noch recht neu, nach aktuellen Vorschriften mit mehr Platz und unter „Tierwohl“-Aspekten erbaut. Die Lüfter laufen – gerade jetzt im Sommer – auf Hochtouren. Dominik Schering und Thomas Wessendorf arbeiten sich auch dort durch die schweinischen Teams. „Nach dem 60. Trächtigkeitstag lassen sich schon die Wirbelstrukturen der Ferkel erkennen“, zeigt Schering auf den Monitor. Eindeutig: Hier ist bereits erheblich mehr erkennbar.

Ein Gebäude weiter sind dann die „Säuglingsstation“, daneben der tierische Kindergarten gelegen.

Kleine, gerade mal einen Tag alte, rosige Ferkel liegen auf einem 38 bis 40 Grad warmem, kuscheligen Wärmenest. Einige der 1,2 Kilogramm schweren Vierbeiner suchen das Gesäuge der Sau. „Ferkel werden mit offenen Augen geboren. Die Nabelschnur reißt bei der Geburt und das Ferkel findet dann direkt zum Gesäuge“, klärt der Landwirt auf. Eine Ohrmarke wird nach einer Woche als eindeutiges Erkennungszeichen angebracht.

28 Tage bleiben die Ferkel unter den mütterlichen Fittichen, bevor sie mit sieben bis acht Kilo abgesetzt werden. Zuvor allerdings zieht die „Familie“ noch in den Kindergartenbereich um. Der Nachwuchs wird durch Zufütterung Schritt für Schritt auf feste Kost umgestellt und geimpft.

„Die Ferkelaufzucht ist schon sehr intensiv“, beschreibt der 27-jährige Hofnachfolger. „Die Kleinen kommen immun-neutral zur Welt. Also ohne Antikörper. Die erhalten sie später über die Muttermilch. Darin kommt allerdings kein Eisen vor. Das gibt es von uns als Zugabe.“

Die weitere Maßnahme hört sich hart an, ist aber zum Schutz der Sau notwendig: Die Zähne der Ferkel werden leicht angeschliffen. „Das schützt das Gesäuge und verhindert Verletzungen bei Rangkämpfen“, begründet der Züchter diese Maßnahme.

Immerhin, so liefert Thomas Wessendorf noch beeindruckende Zahlen zu seinem Bestand, „geben Zuchtsauen pro Tag zwischen zwölf und 18 Liter Milch. Im Durchschnitt für 14 Ferkel. Das ist umgerechnet auf die Körpermasse mehr als eine Hochleistungs-Kuh liefern kann.“

Dominik Schering hat inzwischen seine Ultraschallrunde beendet. Sorgfältig reinigt er das Gerät, desinfiziert es für den nächsten Einsatz. Für einen Kaffee in der Küche des Wessendorfschen Hauses bleibt noch ein paar Minuten Zeit. Gelegenheit zum Fachsimpeln, aber auch für ein paar private Worte unter den jungen Männern. Dann geht‘s für Dominik Schering weiter zum nächsten Hof, für Thomas Wessendorf wieder ab in den Stall.