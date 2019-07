Blumen- und Kräuterwiesen sind mehr als nur eine Augenweide

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Erzeugung von Bioenergie ist eine von vielen Anforderungen, die an den ländlichen Raum gestellt werden. Er dient auch dem Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln, ist Lebensraum für viele wildlebende Tier- und Pflanzenarten und nicht zuletzt auch Erholungsraum für uns Menschen. Gleichzeitig schrumpft die landwirtschaftliche Nutzfläche zum Beispiel durch den Bau von Straßen und Häusern. Daraus ergibt sich ein stetig wachsender Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen, die all diese Funktionen auf immer weniger Raum erfüllen sollen beziehungsweise müssen.

So gibt es unter anderem ein Projekt, das das Management von Ackerbrachen verbessern soll. Der Kreis Soest, das Institut für Landschaftsökologie der Universität Münster (ILÖK), der Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen (LJV) und die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen betreiben hierfür gemeinsam einen Feldversuch zur Ackerbegrünung mit verschiedenen Saatmischungen. In der Projektbeschreibung heißt es: Die bisherigen Angebote an mehrjährigen Blühmischungen zur Verbesserung des Lebensraumes Feldflur sind häufig nicht zufriedenstellend umgesetzt worden.

Naturschutzpotenzial wird nicht ausgeschöft

So habe der Blühaspekt im zweiten Jahr bereits deutlich abgenommen und die Flächen beginnen zu verunkrauten. Starke Vergrasungen statt artenreicher Blühflächen führen dazu, dass das Naturschutzpotenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Eine starke Zunahme landwirtschaftlich unbeliebter Pflanzenarten führt zu Problemen der Akzeptanz und reduziert somit die Teilnahme an den freiwilligen Naturschutzmaßnahmen. Während dieses Projekt lokal an den Kreis Soest gebunden ist, gibt es aber auch im Münsterland Bestrebungen, mehr aus Blühwiesen herauszuholen als nur eine Augen­weide.

Im Rahmen des Projektes werden deshalb gemeinsam mit Landwirten Maßnahmen umgesetzt, mit denen möglichst viele Funktionen auf einer Fläche vereint werden. Der Projektraum liegt im Kreis Coesfeld, einer Region, in der der Nutzungsdruck besonders stark zu spüren ist. Ein begleitendes faunistisches und floristisches Monitoring untersucht den ökologischen Nutzen der Maßnahmen.

Energiegewinnung aus Pflanzen

So kann aus den schön blühenden Pflanzen nicht nur ein temporärer Lebensraum für Insekten geschaffen werden – aus diesen Blütenmeeren kann Energie gewonnen werden. Diese kann sowohl das Klima schonen als auch einen Beitrag zur Biodiversität liefern. Energiepflanzenanbau und Biodiversität – Landwirte ackern zur Förderung der Biodiversität im Münsterland, so heißt das Projekt, das derzeit im Kreis Coesfeld vorangetrieben wird. „Im westlichen Münsterland werden neben Nahrungsmitteln auch Futter und Energiepflanzen angebaut, zu denen zum Beispiel der Mais zählt.

Das Projekt widmet sich daher der Umsetzung ökologischer Maßnahmen, die in den Anbau von Energiepflanzen integrierbar, aus Biodiversitätsgründen wertvoll und aus landwirtschaftlicher Sicht zweckmäßig sind“, erklärt Christiane Baum von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. „Diese produktionsintegrierten Naturschutzmaßnahmen erhöhen nicht nur das Lebensraumpotenzial vieler zum Teil gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, sondern sind auch für das Auge des Erholungssuchenden eine willkommene Abwechslung.“

Ziel: Ökologische Aufwertung

Neben dem Anbau ein- oder mehrjähriger Blühstreifen oder -flächen, die teilweise auch energetisch genutzt werden können, wird der Maisanbau selbst durch Untersaaten oder durch einen Anbau im Gemenge ökologisch aufgewertet. Darüber hinaus lockern Sommer- und Wintergetreidegemenge als Alternativen für die Biogasnutzung sowie extensiver Getreideanbau mit reduzierter Aussaatmenge die Fruchtfolge auf.

Das Ziel ist die ökologische Aufwertung der Agrarlandschaft durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Energiepflanzenanbaus. „Die Energiebilanz der Blühmischungen ist nicht mit der von Mais zu vergleichen. Aber wenn ein Landwirt auf seinem Feld entsprechende Flächen oder Streifen in seine Maisfelder integriert, ist das ein Mehrwert für alle“, sagt Christiane Baum. So hätten erste Zwischenergebnisse des seit 2015 laufenden Projektes ergeben, dass die Biodiversität bei Insekten wie auch bei Vögeln sich verbessert. „Deswegen halten wir die teilnehmenden Landwirte auch dazu an, nicht alles mit dem Häcksler wegzu­machen und Rückzugsareale für die Tierwelt zu erhalten.“ So sollen am Ende Ökonomie und Ökologie für alle zufriedenstellend zusammengeführt werden.

Maisanbau durch Blühflächen ersetzen

Für die Umsetzung des Projektes wurde der Kreis Coesfeld als Modellregion mit überregionaler Bedeutung ausgewählt, da die landwirtschaftliche Nutzung in den Projektgebieten repräsentativ für große Teile der ackerbaulich geprägten Veredlungsregionen in Deutschland ist. Die Ergebnisse des Projektes sind somit auf andere Regionen Deutschlands übertragbar.

Einen vergleichbaren Ansatz verfolgen die Menschen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die gemeinsam mit den Stadtwerken Nürtingen „Bienenstrom“ produzieren. Dabei geht es aber weniger um die schwarz-gelben Insekten, sondern vielmehr um die von den Bienen favorisierten Pflanzen. „Mit Bienenstrom werden Strom-Kunden zu Blühhelfern: Mit ihrem Blühhilfe-Beitrag unterstützen sie unsere Blüh­paten-Landwirte aktiv dabei, beispielsweise Maisanbau­flächen durch Blühflächen zu ersetzen“, erklärt Tobias Länge von den Stadtwerken Nürtingen den Ansatz. Pro Hektar Anbaufläche, die durch blühende Energiepflanzen ersetzt wird, erhalten die Blühpaten einen festgelegten Betrag und können damit erhöhte Anbaukosten und Ertragsminderungen auffangen. „So entstehen mit Bienenstrom nachhaltig aufblühende Landschaften: Ein echter Gewinn für Mensch und Natur.“

Bienenstrom

Das Projekt erhielt unlängst die Auszeichnung der UN-Dekade Biologische Vielfalt. „Bienenstrom erhält diese Ehrung durch die beispielhafte Weise, wie sich das Projekt zum Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzt. Ein Stromprodukt wurde bisher noch nie ausgezeichnet“, gibt sich Tobias Länge stolz. „Seit April 2018 kann man Bienenstrom deutschlandweit beziehen. Im Sommer blühten bereits 14 Hektar im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. In diesem Jahr sind bereits fünf weitere Hektar dazugekommen“, nennt er weitere Punkte, mit denen das Projekt die UN-Dekade-Fachjury überzeugen konnte. „Nun suchen wir Flächen in ganz Deutschland, um das Projekt weiter auszubauen.“

Kita-Kinder legen Blühstreifen an 1/10 Gemeinsam mit Thomas Starkmann und Christina Brüggemann vom Verein Biologische Station Kreis Steinfurt säten 84 Kinder des Familienzentrums Am Kapellenweg Saatgut aus, das in den kommenden Wochen zu einer Blühwiese heranwachsen soll. Foto: Dietlind Ellerich

Wieder eine andere Möglichkeit, die Biodiversität mithilfe von Blüten zu steigern, verfolgt ein Projekt, das ebenfalls durch die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft begleitet wird und Landwirten im Rahmen des Projektes „Blühendes Band durch Bauernhand“ die Thematik näherbringen soll. Dabei geht es aber nicht um eine in sich geschlossene Fläche, sondern, wie der Name schon erahnen lässt, um Blühstreifen.

Zusätzliche Nahrungs- und Rückzugsorte

Das Projekt befindet sich bereits im zweiten Jahr. Nachdem es im vergangenen Jahr ausschließlich im Münsterland umgesetzt und gut aufgenommen wurde, konnten sich in diesem Jahr Landwirte in ganz Westfalen-Lippe beteiligen und Blühstreifen anlegen. „Knapp 16 Tonnen Saatgut wurden verteilt“, so Tanja Brüggemann von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. Viele Kilometer, auf denen sich Honigbienen, Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten verstecken und stärken können. Kilometer, die für den Erhalt der Artenvielfalt von Wildpflanzen, aber auch bei der Bestäubung von Kulturpflanzen wie Obst oder Raps eine wichtige Rolle spielen.

„Pollen und Nektar stehen im Blühstreifen auch nach der Obst- oder Rapstracht zur Verfügung. Mit Blühstreifen schaffen die teilnehmenden Landwirte für Insekten, aber auch für Feldhase & Co. zusätzliche Nahrungs- und Rückzugsorte in der Landschaft. Damit betreiben sie aktiven Artenschutz und werten das Landschaftsbild auf.“