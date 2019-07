Hitzewelle überfordert vielerorts technische Ausstattung

Unter der Rekordhitze leiden die Patienten der rund 350 Krankenhäuser in NRW besonders. „Sicherlich wäre eine Klimatechnik in den Patientenzimmern wünschenswert, die die Wärme in den Räumen reduziert“, sagt ein Sprecherin der Krankenhausgesellschaft NRW. „Das würde die Patienten sicherlich entlasten.“ Doch Klimaanlagen seien in den Patientenzimmern „eher selten“. Klimatisiert würden meist nur Funktionsbereiche wie etwa der Operationssaal oder die Notaufnahme.

Das liegt auch am Geld: Die NRW-Krankenhäuser beklagen seit Jahren einen erheblichen Investitionsstau, der sich auch an der Bausubstanz niederschlage. 630 Millionen Euro zahle das Land 2019 plus je 100 Millionen Euro von Land und Bund für weitere Maßnahmen, erklärt die Krankenhausgesellschaft. Der Bedarf der NRW-Häuser liege aber bei rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Der Investitionsstau werde von Jahr zu Jahr größer.

Klimaanlagen in Zügen fielen aus

Die Patienten, die in den Türmen der Uniklinik Münster liegen, gehören zu den wenigen, deren Zimmer gekühlt werden. Standardmäßig ist die Kühlung der OP-Säle – nicht nur im Uniklinikum, sondern auch in einem kleinen Krankenhaus wie zum Beispiel in Steinfurt. Dort sind zwei Maschinen im Betrieb, um die Temperaturen im OP zu senken. „Die zweite schaltet sich zu, wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum sehr hoch sind“, erklärt Kliniksprecher Stephan Schonhoven. Also jetzt. Damit die Patienten die Zeit halbwegs gut überstehen, liegen sie – wenn gewünscht – nur unter Bettbezügen, bekommen kalte Waschlappen oder Extra-Duschen angeboten. Und viel zu trinken sowieso.

Viele Bahnreisende sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr litten in den vergangenen Tagen nicht nur unter überfüllten Abteilen, in einigen Zügen fiel die Klimaanlagen aus. Reisende mussten ihre Abteile verlassen, strandeten auf dem Gleis. Kein angenehmes Gefühl bei 39 Grad. Viele Verbindungen fielen gleich ganz aus. Die Bahn gab sich kulant und bot an, Tickets zu erstatten oder umzubuchen. Doch viele Reisende sind auf ihre Termine angewiesen, mussten also die Reise antreten – mit allen Problemen.

Kinder nach Hause geschickt

In Münster-Albachten mussten in dieser Woche Dutzende Kinder aus einer Kindertagesstätte nach Hause geschickt werden . Grund: der erst im vergangenen Jahr in Betrieb genommene Gebäudekomplex mit Flachdach heizt sich so auf, dass eine Unterbringung der Kinder nicht mehr zu vertreten war. Die Kinder wurden jetzt provisorisch in einer anderen Einrichtung untergebracht, da viele Eltern gerade in der Ferienzeit auf eine Betreuung angewiesen sind.