Zwei Nordkirchener (16 und 17 Jahre alt) haben am späten Donnerstagabend, 25 Juli um 22.20 Uhr, durch ihr beherztes Eingreifen möglicherweise einen Scheunenbrand an der "Alte Ascheberger Straße" in Nordkirchen verhindert. Die beiden hatten bemerkt, dass ein in der Scheune abgestelltes Auto aus dem Motorraum qualmte. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sie das Fahrzeug bereits ins Freie geschoben. Ein angrenzender, mit Stroh beladener, Ballenwagen wurde ebenfalls per Muskelkraft durch die beiden jungen Männer zur Seite geschafft.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeuges. Vom Löschfahrzeug aus wurde umgehend ein Löschangriff mit einer Schaumpistole durchgeführt. Dazu wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Ein weiterer Trupp brachte ein Strahlrohr in Stellung um die nebenliegenden Gebäude bei Bedarf kühlen zu können.

Foto: Feuerwehr Nordkirchen

Ein zweites Fahrzeug stellte mit seinem 2300 Liter fassendem Wassertank die Löschwasserversorgung sicher. Dennoch entstand am Pkw ein Totalschaden. Das Gebäude wurde jedoch nicht beschädigt.

Da die beiden Nordkirchener und eine weitere Zeugin (24) Rauch eingeatmet hatten, wurden die drei Personen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Die drei blieben unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Technischer Defekt

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht, sodass zunächst von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen wird. Während der Löschmaßnahmen wurden die Scheune und der Ballenwagen mittels Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert.

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Einsatz nach eineinhalb Stunden beenden.