Bus und Bahn sollen billiger werden

Das Bahn- und Busfahren im Münsterland soll deutlich günstiger werden. Im Jahr 2021 sollen 70 Prozent aller Bus- und Bahnkunden von einem neuen Tarifsystem profitieren. Die bisherigen acht Tarifzonen im Münsterland könnten auf drei reduziert werden. Dahinter steckt die Hoffnung, dass Autofahrer auf Bus oder Bahn umsteigen.

Das hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) vorgeschlagen. So sagt der Vorsitzende der Verbandsversammlung Franz-Josef Buschkamp: „Wir wissen auch, dass die Preise zurzeit zu hoch sind.“ Der Haken: Das könnte alle Städte und Kommunen in der Region rund 13 Millionen Euro kosten. Pro Jahr.

Viel Geld für mehr Passagiere

Fahrten innerhalb einer Stadt oder Gemeinde gehörten dann zur Zone A und die Nachbargemeinden zur Stufe B. Das gesamte Münsterland wäre als Zone C definiert. Zum Tarifraum würden neben dem Münsterland auch Osnabrück, Enschede oder Hamm gehören. Damit würden vor allem längere Fahrten günstiger. Dann soll niemand mehr für die Öffis bezahlen als heute. Es wäre aber „unseriös“ zu spekulieren, wie teuer dann eine Fahrt in einer Zone wäre, erklärt Gutachter Gerd Probst.

Busse und Bahnen im Münsterland haben zurzeit rund 50 Millionen Passagiere jährlich. Experten rechnen damit, dass es rund drei Millionen mehr werden, wenn die Preise so sinken, wie es sich der ZVM vorstellt. Das wären sechs Prozent mehr.

Die Beratungen sind noch ganz am Anfang. Damit der Plan verwirklicht wird, müssen ihm alle Kreistage im Münsterland und der Rat der Stadt Münster zustimmen. Der Steinfurter Landrat und Verbandsvorsteher des ZVM, Klaus Effing, gibt zu, dass die Kosten hoch sind. Er sagt aber auch: „Die Stärkung des ÖPNV finden alle gut. Jetzt muss man aber auch mal anfangen.“

Denn als Klaus Effing kürzlich mit dem Zug von Steinfurt nach Münster und zurück fahren wollte und dafür über 20 Euro bezahlen sollte, zuckte auch er (Besoldungsgruppe B 7, monatliches Gehalt 9731,08 Euro) leicht zusammen. Darum unterstützt er den Plan, das Bus- und Bahnfahren im Münsterland deutlich günstiger zu machen.

Interesse an vergleichbarem Projekt in Bonn ist überschaubar

Effing ist auch Verbandsvorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr. Dessen Verbandsversammlung hat ihn beauftragt, die „Tarifoffensive Münsterland“ umzusetzen. Ziel ist es, die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen von zurzeit etwa 50 Millionen pro Jahr auf 53 Millionen zu erhöhen. Angesichts des erhofften sechsprozentigen Anstiegs scheinen die 13 Millionen Euro zusätzlichen Kosten pro Jahr hoch. Doch ZVM-Geschäftsführer Michael Geuckler erklärt: Das ist schon eine Menge – „auch wenn sicherlich noch Luft nach oben“ sei.

Ähnliche Projekte verlaufen mühsam. Zurzeit testen fünf „Modellstädte zur Luftreinhaltung“, wie sie die Luftqualität kurzfristig verbessern können. In NRW sind das Bonn und Essen. Obwohl in Bonn die Fahrgäste seit Dezember für einen Euro pro Tag Bus und Bahn fahren können, sind erst 5000 von 17.000 dieser 365-Euro-Jahrestickets verkauft worden. Für Michael Henseler, Sprecher der Stadtwerke Bonn, ist das kein Grund zur Sorge. Die Zahl möglicher Käufer sei begrenzt, außerdem sei das Ticket auf das Bonner Stadtgebiet beschränkt. Wer also von außen in die Stadt will, muss ein Extra-Ticket kaufen. Abgesehen davon gäbe es weitere Tickets, die sehr gut angenommen werden würden.

Der VRR denkt unterdessen darüber nach, ganz auf Tarifzonen zu verzichten. Kunden von Bus und Bahn müssten nur noch die Luftlinie zahlen. Dabei wird der Preis pro Kilometer Luftlinie zwischen dem Start- und Endpunkt berechnet.