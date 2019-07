Bei einem Verkehrsunfall auf dem Passweg ist am späten Mittwochnachmittag ein fünfjähriger Junge verletzt worden. Nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle ereignete sich der Unfall in Höhe der Zufahrt zur Tiefgarage. Der Fünfjährige, so die Polizei, war mit seinem Kinderfahrrad unterwegs und rollte neben der Treppenanlage vom Schumacher-Platz auf den Paßweg. Dabei geriet er auf die Fahrbahn, wo er leicht mit dem Wagen eines 65-jährigen Niederländers kollidierte. Das Kind war nach dem Unfall ansprechbar, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Unfalls. Er wurde von einer Notärztin und Rettungskräften an der Unfallstelle betreut und anschließend mit dem Rettungswagen zur Kinderstation einer Klinik in Nordhorn gefahren.