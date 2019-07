Die Hochzeit soll einer der schönsten Tage im Leben werden. Schon lange vorher beginnt das Paar mit den Plänen. Sie träumt davon, vom Vater zum Altar geführt und dann an den Bräutigam übergeben zu werden – ganz romantisch, wie in einem Film ... Doch dann kommt der Pfarrer und sagt dazu Nein.

Ein Brautpaar aus Ostbevern machte seine Enttäuschung darüber in den sozialen Netzwerken öffentlich, und es entstand eine große Diskussion. Empörung über den „neuen“ Pfarrer, der erst seit Mai in Ostbevern tätig ist, bis hin zum Tipp, sich doch lieber in einer anderen Kirche trauen zu lassen. Doch es gab auch Verständnis für den Pfarrer, den angeblich „amerikanischen Brauch“ nicht zu pflegen.

Falsches Zeichen

„Es stimmt, dass ich den Wunsch des Paares abgelehnt habe“, sagt der Pfarrer der katholischen St.-Ambrosius-Gemeinde, Marco Klein. „Ich halte es nicht für zeitgemäß, dass die Frau damit symbolisch aus dem Rechtsbereich des Vaters in den Rechtsbereich des Ehemannes übergeben wird. Das hat mit der lange erkämpften Gleichberechtigung von Mann und Frau nichts zu tun.“

Marco Klein ist überzeugt, dass mit dieser Geste ein falsches Zeichen gesetzt werde. „In einem Hollywood-Film mag das süß sein, es entspricht aber nicht der Realität.“ Der kirchliche Ritus sehe eigentlich vor, dass der Pfarrer das Brautpaar am Kirchenportal empfängt und mit ihm gemeinsam einzieht. In früheren Zeiten sei es sogar üblich gewesen, die Trauzeremonie vor der Kirchentür abzuhalten.

„Ich bin gegen das antiquierte Bild, dass eine Frau an den Ehemann überbracht werden muss. Das mag in anderen Kulturen anders sein, bei uns entspricht es nicht der Realität und dem Bild einer selbstständigen Frau“, sagt der Seelsorger. Schon seit 500 Jahren gelte in der römischen Kirche die Vorstellung, dass sich Mann und Frau finden sollen, berichtet Marco Klein. „Das war bei Martin Luther übrigens anders. Bei den Protestanten galt der Grundsatz, dass Eltern die Ehen ihrer Kinder anbahnen. Diesem Fortschritt in der katholischen Kirche sollte nicht mit einer falschen Geste widersprochen werden“, ist Marco Klein überzeugt.

Lösung gefunden

Gerade die Kirche habe in heutigen Zeiten bezüglich des Umgangs mit der Rolle der Frau einen Ruf zu verlieren. Deshalb ist es für Klein wichtig, ein Zeichen für die Gleichberechtigung zu setzen.

In Spanien sei es üblich, dass die Eltern beider Brautleute ihre Kinder in die Kirche begleiten. Das sei aus Sicht des Seelsorgers echte Gleichberechtigung.

Klein betont auch, dass er es nicht grundsätzlich ablehne, dass der Vater die Braut zum Altar begleitet. „Es kann Ausnahmen geben, etwa wenn eine ganz besondere Beziehung zum Vater besteht. Mir ist es aber wichtig, mit dem Brautpaar darüber vorher zu sprechen, damit sie sich sicher sind, was sie tun und ob sie das wirklich wollen.“

Viele hätten sich überhaupt keine Gedanken über die Symbolik gemacht, sondern wollten einfach nur so heiraten wie in einem romantischen Film. Mit dem betroffenen Brautpaar hat Klein mittlerweile noch einmal gesprochen und, wie er sagt, „eine gute Lösung gefunden“. Die Diskussion in dem sozialen Netzwerk ist mittlerweile gelöscht.