Für Oliver ist die Herzmassage ein Kinderspiel

Timo (7), Oliver (8) und Niklas (9) üben Wiederbelebung an einer Gummipuppe im Kreishaus Borken. „Ist ja gar nicht so schwer“, sagt Oliver aus Ahaus. Und kommt doch ins Schwitzen. Mindestens 30 Mal in der Minute mit beiden Händen auf die Brust drücken, am besten fünf bis sechs Zentimeter tief. Die drei gehören zu 18 Ferienkindern, die am Dienstag während des Ferienprogramms Erste Hilfe trainierten.

Das junge Trio zeigt sportlichen Ehrgeiz: Sensoren der Puppe sind an einem Beamer angeschlossen, über den auf einer großen Leinwand ein Autorennen gezeigt wird – der Rennwagen des Jungen, der den besten Reanimations-Rhythmus findet, gewinnt bei diesem besonderen Krankenwagenrennen. Schließlich ist es Timo, dessen Wagen knapp vorne liegt.

Celine Goedecke (20), angehende Notfallsanitäterin bei der Feuerwehr Bocholt, lobt den Einsatz der jungen ungeübten Helfer. Ihr Rhythmus gleicht dem eines Herzen zu etwa 45 Prozent. „Das ist für sie schon ein guter Wert. 15-jährige Schüler erreichen zwischen 70 und 80 Prozent, nur wirklich Geübte kommen auf bis zu 100 Prozent.“

Celine Goedecke, Marie Bertram (22, ebenfalls Feuerwehrwache Bocholt) sowie Sophia Schulz (23) von der Rettungswache Stadtlohn werden derzeit in der Rettungsdienstschule Bocholt zu Notfallsanitäterinnen ausgebildet. Sie haben ihren Ausbildungsleiter André Garwer, bereits seit zehn Jahren im Dienst bei der Feuerwehr Stadtlohn, gleich mitgebracht: „Wir wollen den Kindern mit solchen Aktionen den Rettungsdienst näherbringen. Und sie sollen keine Angst haben, wenn sie ein Fahrzeug im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn vorbeirauschen sehen. Wir sind schließlich kein Hexenwerk, sondern ganz normale Menschen.“ Er macht kein Geheimnis daraus, dass er „vor allem bei älteren Kindern, schon Interesse wecken möchte für verschiedene Berufe im Rettungswesen“.

Das gelingt. Die Gruppe ist begeistert – auch, als sie Rettungstransport- und Notarztwagen inspizieren darf. Die Fahrzeuge stehen mit angeschaltetem Blaulicht vor dem Kreishaus. Das macht Eindruck. Dana (9) aus Vreden wird die Manschette zum Blutdruckmessen angelegt: „Das ist ja wie bei Oma und Opa zu Hause.“ Und Marie Bertram misst: „97 zu 62. Das ist gut so.“ Ole (7), ebenfalls aus Vreden, legt sich auf die Trage und wird in den RTW geschoben, eher unspektakulär: „Ich hatte mir das wie im Flugzeug vorgestellt.“

Selbst das Absetzen eines Notrufes, schon für Erwachsene durchaus eine Herausforderung, lernen die Kinder kennen. Timo aus Borken-Burlo muss beim (verabredeten) 112-Anruf in der Leitstelle die durchaus schwierigen fünf W-Fragen beantworten: „Wo, wer, was, wie viel, Warten auf Rückfragen.“ Und Carsten Stratmann, Diensthabender in der Leitstelle im Kreishaus Borken, erklärt beim Besuch wenig später: „Das alles ist ganz wichtig. Vor allem müssen wir wissen, wo wir hinmüssen, denn wir haben ja keine Hubschrauber zum Suchen.“