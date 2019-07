Ahlen / Rheda-Wiedenbrück Seinen 30. Geburtstag am Donnerstag muss ein Ahlener wohl im Krankenhaus verbringen: Nach einem schweren Unfall auf der A2 bei Rheda-Wiedenbrück wurde er am Montag per Rettungshubschrauber ins Städtische Klinikum Bielefeld-Mitte geflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten der Autobahnpolizei Bielefeld war der Ahlener um 16.04 Uhr mit einem silbernen Mercedes „A-Klasse“ auf der mittleren der drei Fahrspuren in Richtung Osten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte mit der Beifahrerseite unter das linke Heck des Aufliegers eines Lkw, geriet in eine Rotationsbewegung und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Auch der Lkw-Fahrer brachte sein 40-Tonnen-Gefährt auf dem Seitenstreifen zum Stehen, er blieb unverletzt. Per Notruf wurde zunächst mitgeteilt, der Mercedes-Fahrer sei in dem Wrack eingeklemmt. Die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Oelde wurden alarmiert, drei Rettungswagen aus Oelde, Ennigerloh und Neubeckum sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Oelde. Ferner wurde der Rettungshubschrauber „Christoph 13“ an die Unfallstelle entsandt.