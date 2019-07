Der Osten der Niederlande - eine unterschätzte Region

Die Mentalität der Menschen ähnelt einander – dennoch fallen Unterschiede zwischen Unternehmen im Osten der Niederlande und dem Münsterland auf. Die Niederländer – selbst wenn sie nur Zulieferer und damit nur ein Glied in der Kette sind – nehmen den gesamten Produktionsverlauf in den Blick. In den Niederlanden gilt es nicht als Schande, wenn ein Unternehmen scheitert. Das erhöht die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen. Die flachen Hierarchien schließlich ermöglichen allen Mitarbeitern, ihre Fachkompetenz besser in Prozesse einzubringen. Martin Borck