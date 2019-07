145 Kommentare zum „Facebook“-Polizei-Beitrag am Freitag, 152-mal haben Nutzer des Portals den Aufruf der Pressestelle geteilt, in dem sie sich an die wendet, die Polizeibeamte an der Arbeit hindern wollen – durch Rempeleien, Füßchenstellen oder Bespucken: Selten hat ein Thema so nachhaltig die Nutzer beschäftigt. Und selten gab es dabei so offene Solidarität für die Ordnungskräfte – von Ausnahmen mal abgesehen.

Sonntag hat die Polizei darauf reagiert. „Uns war bewusst, dass wir IHR mit dem Post nicht erreichen. Der Post soll als ,offener Brief‘ verstanden werden, um auf das Verhalten einiger Jugendlichen aufmerksam zu machen und die Bürgerinnen und Bürger zum Nachdenken anzuregen“, steht im zweiten Post der Pressestelle im Kreishaus aus Sicht der Polizei.

145 Kommentare bis Montagmittag

Einige Kritiker hatten sich auf Facebook an dem „Ihr“ gestoßen und sich einem Allgemeinverdacht ausgesetzt gesehen. Viele andere Nutzer hatten das allerdings richtig sortiert als bewusste Adressierung an die überwiegend jugendlichen Störer, die sich einmal grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen sollten, warum sie Polizisten an der nach einem Diebstahl nötigen Arbeit wie der Feststellung von Personalien mutmaßlicher Tatverdächtiger abhalten wollen.

Nachdem es seit Veröffentlichung des Frage-Appells pausenlos Kommentierungen von vielen Bürgern gegeben hatte, veröffentlichten Susanne Dirkorte-Kukuk und ihre Kollegen daraufhin Sonntag den zweiten, erklärenden, aber auch versöhnlichen Beitrag, in dem es weiter heißt: „Auf Grund der vielen Kommentare haben wir erfahren, dass viele positiv zur Arbeit der Polizei und anderen Einsatzkräften stehen. Wir danken Ihnen.“

Anlass zu dem viralen Aufruf zum Nachdenken waren wei berichtet zwei Versuche teils identischer Gruppen Jugendlicher am Mittwoch und Donnerstag gewesen, Beamte an ihrer Arbeit zu hindern. In beiden Fällen ging es um Einbruch bzw. Diebstahl. Nach konkreten Hinweisen gab es zwei 20 und 17 Jahre alte Verdächtige. Am HOT verlief der Einsatz Mittwoch trotz Übergriffen noch einigermaßen glimpflich, obwohl es schon Rempeleien gab. Donnerstag dauerte das Ganze im Emsseepark dann bis in die Nacht, kamen insgesamt acht Streifenwagen zum Einsatz und mehrere Beteiligte ins Gewahrsam.