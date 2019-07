Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Alten Postweg ist am Montagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden. Menschen wurden aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Feuerwehr wurde gegen 15.30 Uhr alarmiert. Ausgelöst wurde das Feuer in der Küche der Obergeschoss-Wohnung nach ersten Informationen der Polizei durch ein Kleinkind, das offenbar eine Herdplatte in Funktion setzte, auf der eine Fritteuse stand. Sieben Personen, die sich in der Wohnung befanden (vier Erwachsene, drei Kinder) konnten die Wohnung selbstständig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnung, die allerdings in nächster Zeit unbewohnbar ist. Um eine andere Unterkunft kümmerten sich die Bewohner selbst.