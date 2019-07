Studentenzimmer direkt am Gleisbett

„Die Verhandlungen waren schwierig und haben lange gedauert“, berichtete er gestern beim Ortstermin. Jetzt hofft er, dass der Kreis die Baugenehmigung zeitnah erteilt und es spätestens im Herbst losgehen kann.

Was Vrdoljak vorhat: Unten links neben dem Haupteingang bekommt die VR-Bank einen sogenannten Servicepoint mit Geldautomaten. Dahinter soll das Gebäude zum Bahnsteig hin geöffnet werden und ein kleiner geschützter Wartebereich, eventuell mit Getränkeautomat, entstehen. Den Anbau links würde er gerne der Gemeinde zur Verfügung stellen, damit die dort weitere Fahrradstellplätze einrichten kann.

Spannend wird es auch im Obergeschoss und unterm Dach. Denn Vrdoljak greift eine Idee auf, die in den vergangenen Jahren schon öfter die Runde gemacht hat, wenn es um die Zukunft Kattenvennes ging: Studentenwohnungen. „Was in den Städten mittlerweile preislich abgeht, kann ja kein Student mehr bezahlen“, sagt der 53-Jährige speziell mit Blick nach Münster und Osnabrück. Beide Hochschulstandorte sind von Kattenvenne aus in 15 Minuten mit dem Zug zu erreichen. „Erste Anfragen habe ich schon“, verrät Vrdoljak.

Wer ein bisschen Fantasie mitbringt, kann sich gut vorstellen, dass es sich dort nach einer Kernsanierung als Student gut leben lässt. Jedenfalls für solche, die ein begrenztes Budget haben und nicht unbedingt ein halbes Dutzend Partykneipen um die Ecke brauchen.

Was im alten Bahnhofsgebäude bleibt, ist der Technikbereich in den Räumen rechts vom Haupteingang, die die Bahn, jetzt als Pächter, auch weiterhin für diese Zwecke nutzen wird. Eine entsprechende Bepflanzung soll dafür sorgen, dass die wenig ansehnlichen Glasbausteine den Gesamteindruck künftig weniger trüben als bisher.

Während außen Backstein dominiert und im Erdgeschoss massive Mauern stehen, ist oben fast alles aus Holz Vom Treppenhaus über die Decken bis hin zu den Wänden und Böden. Da schrillen bei jedem Brandschutzexperten die Alarmglocken.

Fehlende Unterlagen aus der Erbauungszeit, Denkmalschutz- und eben Brandschutzauflagen waren somit die Zutaten für ein Genehmigungsverfahren, das sich über ein Jahr in die Länge zog. „So schwierig war es noch nie für mich“, sagt Vrdolja. Aber genau das mache für ihn auch einen Teil des Reizes aus: „Warum stehen alte Gebäude häufig lange leer?“, fragt er, um selbst die Antwort zu geben: „Entweder weil niemand Interesse hat oder weil es keine Genehmigungen gibt.“

Vorwürfe macht er den Behörden nicht. Jedenfalls lässt er sich nichts anmerken. Und in Richtung Gemeindeverwaltung lässt er sogar ein dickes Kompliment vom Stapel: „Die Mitarbeiter haben mich unterstützt, wo sie nur konnten.“