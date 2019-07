Mitte April war die Daruper Waldkapelle verwüstet worden. Nun hat die Kriminalpolizei Dülmen sechs Tatverdächtige ermittelt und vernommen, teilt die Polizei mit. Es handelt sich um Jugendliche aus Nottuln, Appelhülsen und Dülmen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Einige von ihnen sind geständig.

Die Täter hatten versucht, einen in die Wand der Kapelle eingelassenen Spendenkasten aufzubrechen. Dazu stemmten sie sogar ein Loch von außen in die Wand. Sie stießen Kirchenbänke um, zerstörten Fenster, warfen Gegenstände auf den Boden, wodurch einige zu Bruch gingen, stahlen Opferkerzen und beschmierten eine Infotafel. Auf einem Kerzenständer wurde Papier in Brand gesetzt. Ein Brandschaden entstand nicht.

Die Ermittlungsergebnisse der Kripo gehen jetzt an die Staatsanwaltschaft, die über das weitere Vorgehen entscheidet. Vorgeworfen wird den Tatverdächtigen gemeinschädliche Sachbeschädigung, versuchter schwerer Diebstahl sowie Diebstahl sakraler Gegenstände. Darauf stehen Geld- oder Freiheitsstrafen. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro an.