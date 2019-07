Heftige Debatte um Kliniken

Die Idee einer Strukturbereinigung in der verzweigten deutschen Kliniklandschaft ist alles andere als neu. So radikal wie die Empfehlung der Bertelsmann-Stiftung fiel aber bisher keine Studie aus. Und genau dies macht die Bewertung aus Gütersloh am Ende so wenig konstruktiv. Wenn man bei einem Planspiel allein auf Kosten und Qualität schaut, blendet man für Patienten so wichtige Faktoren wie Erreichbarkeit und Nähe aus. Der Sturm der Entrüstung spricht Bände.

Schlimm ist, dass mit dem Extremszenario, unterm Strich jedes zweite Haus zu schließen, viele bestehende Krankenhäuser einem Generalverdacht ausgesetzt werden: Sie seien zu teuer und in puncto Leistung nicht akzeptabel. Nur gut, dass die Krankenhausplanung in Deutschland mehrere Mitspieler hat. Politik, Krankenkassen und die Kliniken selbst müssen hierzulande nach den besten Wegen suchen.

Radikalkuren Marke Bertelsmann sollten nicht dazugehören. Dann doch besser den Weg fortsetzen, der schon in der Vergangenheit zum deutlichen Bettenabbau, zur Schließung vieler Häuser und Schaffung neuer Klinikverbünde geführt hat. Auch das Münsterland hat diese Umbrüche an vielen Stellen erlebt. Wolfgang Kleideiter