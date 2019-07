Rheine wächst – Bocholt schrumpft

Es dauert nicht mehr lange, dann hat Rheine mehr als 80.000 Einwohner – als einzige Stadt im Münsterland hinter Münster. Dagegen sinkt die Einwohnerzahl in Bocholt seit 2004 leicht. Ein Grund, die zweit- und drittgrößte Stadt des Münsterlands miteinander zu vergleichen.

► Einwohner: Demnächst wird Rheine die 80 000-Einwohner-Marke überspringen. Bürgermeister Peter Lüttmann freut sich schon, wenn bald die 8 vorne steht: „Das dürfte sich wohl ganz gut anfühlen“, sagt er. Vor 13 Jahren vermuteten Experten, dass die Einwohnerzahl bis 2020 von 75.000 auf 72.000 sinken würde. Tatsächlich ist die Stadt kräftig gewachsen. „Wenn die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, dann lassen sich auch Familien nieder“, erklärt Lüttmann. In Bocholt lebten am 31. Dezember 2018 nur noch 74.168 Menschen. 2004 waren es noch 75.422.

Das „Demografieschwert“ trifft Bocholt besonders hart, meint Sascha Terörde, bei der Stadt für Zukunft und Strategien verantwortlich: „Die bis 20-Jährigen gehen studieren.“ Erst später kämen sie zurück. Dann fehlten oft bezahlbare Grundstücke.

Weil Wohnen in Münster und Osnabrück teuer ist, wächst das Interesse an Städten wie Rheine, vermutet Lüttmann: „Die Leute schauen sich dann auch mal gute Mittelzentren wie Rheine mit hervorragender Bahnanbindung an.“ Wenn die Menschen aus dem Speckgürtel Münster in einer halben Stunde Rheine erreichen könnten, sei Bocholt dagegen machtlos, heißt es im (denkmalgeschützten und sanierungsbedürftigen) Rathaus.

► Wohnraum: Um gegen den Fachkräftemangel anzusteuern, will Rheine mit privaten Investoren Heime für Studierende anbieten. Eine andere Idee sind Heime für Auszubildende, die zu Hause ihre Zelte nicht abbrechen wollen, in der Woche aber in und um Rheine herum ausgebildet werden. Bocholt setzt auf bezahlbares Wohnen am Rande der City, das just privat gebaut wird (82 Einheiten). Dazu gehört auch das Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße (Ku­baai) mit 800 Wohneinheiten, von denen knapp 200 schnell fertig werden sollen. Experten erwarten hier eine Gesamtinvestition von bis zu 200 Millionen Euro.

► Wirtschaft: In den vergangenen drei Jahren haben die Flächenverkäufe (Industrie und Gewerbe) in Rheine um 100 bis 200 Prozent über dem langjährigen Schnitt gelegen. Auch Bocholt brummt: Noch nie haben so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Bocholter Unternehmen gearbeitet wie zurzeit – im Januar 2018 genau 31 289 gegenüber 29 601 zwei Jahre zuvor (+ 5,4 Prozent); das ist ein Drittel des Kreises Borken (knapp 150 000). 90 davon sind Software-Unternehmen.

► Handel: Auf der Liste von Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) steht die Erneuerung der Innenstadt seit Jahren ganz oben. Aber andere Vorhaben wie Schulsanierungen hätten Vorrang gehabt, erklärt er. „Wir tun, was wir können. Und wir haben kein schlechtes Gewissen, dass wir etwas versäumt hätten.“ Für 45 Millionen Euro baut die Sparkasse auf einem alten Hertie-/Karstadt-Grund einen Riesenkomplex. Früher war Bocholt – mit langen, attraktiven Einkaufsstraßen und dem Zentrum Shoppingarkaden – unangefochtener Magnet des Umlandes. Aber andere Kommunen hätten aufgeholt, sagt Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues: Wesel, Kleve, sowieso Oberhausens Centro und die nahen Niederländer. „Dort kann wesentlich länger eingekauft werden als bei uns, auch sonntags.“

► Verkehr: Lüttmann glaubt: „Das Mobilitätsverhalten wird sich in den nächsten zehn Jahren grundlegend ändern. Der Öffentliche Personennahverkehr und Themen wie Carsharing werden an Bedeutung gewinnen. Es wird innovative Lösungen geben, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben“, prognostiziert der Bürgermeister. Weitere Straßen soll es in Rheine also offenbar nicht geben.

► Immerhin: Auf einem Gebiet bleibt Bocholt spitze, verweist Wirtschaftsförderer Ludger Dieckhues auf die jährlich stattfindende Herbstkirmes: „Das ist und bleibt eine der beliebtesten Kirmessen in Nordrhein-Westfalen.“