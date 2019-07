Hans-Reiner Bussmann soll am Donnerstag (11. Juli) um 13.15 Uhr sein Wohnhaus in Rheine verlassen haben und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sein. Es ist an Alzheimer erkrankt und orientierungslos.

Personenbeschreibung

Er ist 1,70 Meter groß, hat laut Polizei eine "untersetzte" Figur sowie braune Haare und braune Augen. Er soll einen dunkelblauen Pullunder, ein schwarz-weiß karriertes Langarmhemd, eine beige Hose und schwarze Schuhe tragen.

"Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos", schreibt die Polizei. Im Falle eines Antreffens sollen Bürger die nächstgelegene Polizeidienststelle kontaktieren.