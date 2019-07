Angekommen im "Tiny House"-Paradies

Der Termin für die Einweihungsparty steht - die Wand vorm Klo allerdings noch nicht. „Das sollten wir zeitnah erledigen“, schmunzelt Martin Snjka, „sonst sitzen unsere Gäste beim Toilettengang im Freien.“ Er zeigt auf einen 15 Quadratmeter großen, aus Holz errichteten Container, der bald Teil ihres neuen Domizils sein soll. Noch allerdings sieht das Bauwerk eher nach Baustelle aus. „Das wird schon“, beruhigt der 40-Jährige. Denn der wichtigste Schritt ist gemacht: Nach längerer Suche sind Snjka und Freundin Anita Köster stolze Pächter eines 330-Quadratmeter-Grundstücks im Grünen - dem idealen Platz für die Realisierung ihres Traums von der „Tiny Town“.

30 Quadratmeter Wohnfläche

„Tiny“ heißt „winzig“ und beschreibt die Vorstellung vom Paradies, in dem die beiden leben wollen, ziemlich treffend. Seit zwei Jahren plant und werkelt das Paar aus Münster an einem ebenfalls nur 15 Quadratmeter großen Miniatur-Haus auf Rädern, das es Stück für Stück, Wand für Wand selbst aufgebaut hat ( wir berichteten ). Inzwischen ist das auf einem Neun-Meter-Anhänger verankerte Haus in der neuen Heimat im „Ferienhauspark Franz-Felix-See“ angekommen und bildet zusammen mit dem Wohn-Container ein Tiny-Ensemble, das es in dieser Form vermutlich nur einmal gibt. Gesamtwohnfläche: 30 Quadratmeter. „Das reicht dicke“, sagt Anita Köster und grinst. „Wir beide vertragen uns gut.“

Ihre Freunde hat sie ermahnt, „ja keine Geschenke“ zur Einweihung mitzubringen. Für die wäre nämlich nirgends Platz. Jeder Winkel im Haus und Container ist verplant, der Stauraum unter dem Tiny-House-Dach lediglich für ein paar Kleidungsstücke reserviert, die die beiden brauchen, um über den Winter zu kommen. „Von allem, was unwesentlich ist, haben wir uns getrennt.“ Der Verzicht gehört zum Konzept: Martin Snjka und Anita Köster wollen „nachhaltig und naturverbunden“ leben. Dafür brauchen sie nicht mehr als Küche, Toilette, Dusche Hochbett und Sofa, dazu einen Garten für eigenes Gemüse und ein paar gackernde Hühner. Der Container ist die „Luxus-Erweiterung“: Er bietet Platz für eine zweite Toilette, eine Badewanne, eine Waschmaschine und eine kleine Sitzgruppe.

Urlaube ohne Koffer

Auf Reisen werden die beiden ihr mit doppelter Strom- und Wasserversorgung sowie einer Fußbodenheizung ausgestattetes Eigenheim künftig mitnehmen, ohne einen Koffer packen zu müssen. „Wir sind gerne zuhause und gerne unterwegs - da ist ein Tiny House die perfekte Verbindung“, sagt Anita Köster. „Auch wenn wir noch ein bisschen üben müssen, mit dem langen Hänger zu fahren“, fügt ihr Lebensgefährte lachend hinzu. Allein wegen des spektakulären Haustransports waren die beiden in der neuen Nachbarschaft direkt „eine ziemliche Attraktion“. Da kannten die Nachbarn allerdings „Lucky“ noch nicht: ein winziges Küken aus eigener Zucht, das Snjka und Köster per Hand aufpäppeln, weil es von der Henne verstoßen wurde.

Münsteraner bauen „Tiny Town“ 1/12 Noch fehlt es an manchem Detail, aber die Grundzüge der „Tiny Town“ sind zu erkennen: links das Tiny House, recht der ergänzende Wohn-„Container“. Eine Terrasse soll beide Gebäude verbinden. Foto: Wilfried Gerharz

Die Baugenehmigung ist erteilt. Foto: Wilfried Gerharz

Auf gute Nachbarschaft: Mit diesem Schild stellen sich Anita Köster und Martin Snjka den neuen Nachbarn vor. Foto: Wilfried Gerharz

Anita Köster und „Lucky“ im Innern des Tiny Houses. Drinnen fehlen vor allem noch die Fußbodenheizung und die feste Toilette, die auch auf Reisen funktioniert. Beides soll zeitnah verwirklicht werden. Foto: Wilfried Gerharz

Der ergänzende Wohn-„Container“ soll Platz für eine zweite Toilette, Badewanne, Waschmaschine und Tischgruppe bieten. Foto: Wilfried Gerharz

„Lucky“, das Küken, weicht Anita Köster und Martin Snjka nicht von der Seite – selbst dann nicht, wenn mal gebohrt oder gehammert werden muss. Foto: Wilfried Gerharz

Im Ferienhauspark Franz-Felix-See gibt es 240 Grundstücksparzellen auf einer Fläche von zehn Hektar. Foto: Wilfried Gerharz

Der See ist bei sommerlichen Temperaturen ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Wilfried Gerharz

Inzwischen ist Lucky die eigentliche Sensation am Franz-Felix-See. Das „Tiny“-Küken weicht den Bauherrn nicht von der Seite, auch nicht, wenn mal der Bohrer zum Einsatz kommt. In Kürze soll Lucky in den Hühnerstall ziehen, den das Paar aufstellen möchte, um sich mit Eiern, aber auch mit Fleisch selbst zu versorgen. Lucky allerdings wird mit dem Leben davonkommen. „Alles andere würden wir nicht übers Herz bringen“, beteuern beide.