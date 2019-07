Bei einem Unfall auf der B 64 zwischen Telgte und Warendorf sind am späten Sonntagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein 32-jähriger Autofahrer, der in Richtung Warendorf unterwegs war, einem entgegenkommenden Motorrad die Vorfahrt genommen, als er von der Bundesstraße nach links auf die Tankstelle am Raestruper Bahnhof abbog.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 52-jährige Motorradfahrer aus Münster und seine 53-jährige Sozia schwere Verletzungen erlitten. Sie wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Münster gebracht.

Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Gegen 19 Uhr wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen wieder für den Verkehr freigegeben.