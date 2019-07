Beeindruckendes soziales Phänomen

Bürgerschützenfest in Everswinkel

Everswinkel -

Mit dem Antreten auf dem Magnusplatz hat am Samstag das dreitägige Schützenfest der Bürgerschützen begonnen. Am Montag sind alle Bürger zum Frühschoppen nach dem Gottesdienst in der Festscheune (9 Uhr), zur Krönung auf dem Magnusplatz (16.30 Uhr) und zur Polonaise (19.30 Uhr) eingeladen.