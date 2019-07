Es geht rund in den Dörfern

Im Juli geht‘s rund in der Gemeinde Ascheberg. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In Herbern, Davensberg und Ascheberg wird in dieser Reihenfolge Kirmes gefeiert, vom 12. bis 14. Juli auf der Herberner Talstraße, am 20. und 21. Juli auf dem Davensberger Kirchplatz und vom 27. bis 29. Juli im Ascheberger Ortskern.

Viele Stände bauen nach der Devise „wie im letzten Jahr“ auf. Mit Spannung erwarten insbesondere die Ascheberger, welche Fahrgeschäfte ihnen auf den Wechselplätzen präsentiert werden. „Nach einigen Jahren Pause wird in diesem Jahr wieder ein Riesenrad auf dem Volksbank-Parkplatz aufgebaut. Das ist schon länger ein Familienwunsch“, erläutert Marktmeister Rolf Kehrenberg auf WN-Anfrage. Auf dem Katharinenplatz wird der Vooddoo Jumper die Feiernden kräftig durchschütteln.

Herbern feiert Kirmes 1/40 Von Autoscooter bis Feuerwerk: Impressionen von der St.-Benedikts-Kirmes. Foto: Tina Nitsche

Otto Schäfer sei damit zwar erst vor zwei Jahren dort gewesen, komme aber gerne wieder, informiert Kehrenberg, dessen alternative Lösung sich nicht realisieren ließ. Der dritte wichtige Wechselplatz ist vor Bose, wohin der Wellenflieger nach einjähriger Pause zurückkehrt. Am Kirchplatz wird ein Spaßmobil stehen. Zum festen Fundament der größten Dorfkirmes des Münsterlandes gehören Musikexpress, Autoscooter, Jump Street, Dschungelreise und Kinderkarussell. Am Katharinenplatz werden noch ein Piratenschiff und ein Irrgarten aufgebaut.

Der Marktmeister bestätigt ferner, dass Franjos mobile Almhütte und das Zelt am Burghof wieder zum Angebot gehören werden. Insgesamt ist im Rathaus ein Paket geschnürt worden, dass an die gelungenen Volksfeste der vergangenen Jahre anknüpfen wird.

St. Anna-Kirmes in Davensberg 1/22 Foto: Tina Nitsche

Nahezu unverändert wird auch das bunte Treiben in Davensberg über die Bühne gehen. Für ein Ballwurfgeschäft, das abgesagt hat, hofft Kehrenberg kurzfristig Ersatz zu finden.

Dagegen wird der Kirmesauftakt in der Gemeinde mit einem geschrumpften Angebot an den Start gehen. „Der Musikexpress kommt nicht nach Herbern“, berichtet Kehrenberg. Die Familie Rasch hatte schon in den Vorjahren auf den Abstecher nach Herbern verzichtet und Ersatz organisiert. Das hat für dieses Jahr nicht geklappt. Damit werden Dschungelexpress und Autoscooter die einzigen Fahrgeschäfte sein. Gegenüber dem Vorjahr werden das Ballwurfgeschäft, der Weinstand und ein zweiter Bierstand (war neben dem Musikexpress zu Hause) fehlen. Ein Feuerwerk ist nicht vorgesehen.