Erneute Vollsperrung am Wochenende

Altenberge -

Die B54 ist derzeit eine Dauerbaustelle. An diesem Wochenende wird die Strecke bei Altenberge - in Fahrtrichtung Gronau - erneut voll gesperrt. Der Verkehr wird durch den Ort umgeleitet. Wie berichtet, kann die viel befahrene Bundesstraße zudem in Höhe Nienberge noch bis Ende August nur einspurig befahren werden.