„Das gute Leben“ - das Münsterland wird eine Marke

Münsterland -

Vor zwei Jahren hat sich das Münsterland auf den Weg gemacht, eine starke Marke zu werden. Was macht die Region aus, was ist ihr Kern? Sichtbar war da lange Zeit nichts. Am Mittwoch nun wurde die auf den Punkt gebrachte Qualität bei der Mitgliederversammlung der regionalen Management-Agentur Münsterland e.V. auf Gut Havichhorst bei Münster offiziell vorgestellt: in Form eines Slogans. „Das gute Leben“ lautet der – lesbar in zwei Varianten. Optisch untermalt wird dieser sogenannte Claim von ei­nem neuen Logo, der Stadt und Land symbolisiert – ei­ne Weiterentwicklung des altbekannten, bunten Barcodes.