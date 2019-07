Weniger Mittel gegen Stiche

Die Suche nach einem Mittel gegen Insektenstiche könnte in diesen Tagen an einigen Orten im Münsterland komplizierter sein als an anderen. Eichenprozessionsspinner, Kriebelmücke und Bremse lassen den Bedarf nach entsprechenden Medikamenten sprunghaft wachsen. Nach Angaben einer Sprecherin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe ist der Bedarf in Ostbevern besonders hoch, in anderen Teilen des Münsterlands dagegen nicht. Insgesamt sei die Nachfrage viel höher als in den vergangenen Jahren. Ein Apotheker berichtet, in einem Monat mehr rezeptfreie cortisonhaltige Cremes und Antihistaminika verkauft zu haben als sonst in einem gesamten Jahr.

Einzelne Apotheker berichten von jedem zweiten oder dritten Kunden, der zurzeit nach solchen Medikamenten fragt. Dazu gehört auch Angelika Plassmann aus Münster: Sie sagt: „Ein Drittel aller Kunden kommt mit einem Juckreiz und Stichen zu uns.“

Es ist nicht so, dass die Medikamente nicht verfügbar seien. Der Gronauer Apotheker Jörn Drost erklärt, dass Salben im Ernstfall immer noch in kleineren Verpackungen zur Verfügung stehen. Um Lücken im Regal zu füllen, würden sich die Apotheker gegen seitig aushelfen, berichtet Sandra Heck von der Kammer. Selbst wenn es zu Engpässen kommen sollte, würden die Arzneien nach zwei oder drei Tagen aber wieder verfügbar sein. Bis dahin gebe es genug Medikamente, auf die Patienten ausweichen könnten.

Und Apotheker Peter Schöning aus Rheine weist darauf hin, dass die Stiche zwar unangenehm, verletzte Augen durch die Härchen des Eichenprozessionsspinners aber viel größere Probleme bereiten könnten. Darum rät er dringend allen Radfahrern dazu, eine Brille zu tragen.